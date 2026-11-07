Roma Sassuolo maçı hangi kanalda, Roma Sassuolo nereden CANLI izlenir?

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Roma Sassuolo maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Roma Sassuolo maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

ROMA SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma Sassuolo maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler S Sport 2 kanalını, internetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus platformunu tercih edebilecek.

ROMA SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Sassuolo maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

ROMA SASSUOLO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma ile Sassuolo arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Roma ev sahibi olacak.

S SPORT 2 KAÇINCI KANALDA?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. S Sport 2, Disney+ üzerinden internetten de izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden erişilebilen dijital bir yayın platformu. Platform için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'ı izlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. S Sport Plus'ın resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Hesabınız yoksa üyelik oluşturun.

3. Abonelik paketlerinden birini seçerek ödeme işlemini tamamlayın.

4. Canlı yayınlar bölümünden izlemek istediğiniz maçı seçin.

S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.

ROMA SASSUOLO NEREDEN CANLI İZLENİR?

Roma Sassuolo maçını canlı izlemek isteyenler için iki seçenek bulunuyor. Karşılaşma, televizyonda Turkcell TV+ 78. kanaldaki S Sport 2 üzerinden, internette ise S Sport Plus ve Disney+ üzerinden takip edilebilecek.

ROMA SASSUOLO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Roma Sassuolo maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı S Sport 2 ya da S Sport Plus üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

S SPORT 2 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Roma Sassuolo maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.