Okan Gür, dini nikâhlı eşi Rojda Yakışıklı'yı öldürdü. Üç eşi olduğu belirtilen Okan Gür, uyuşturucu suçundan tutuklu olduğu cezaevinden perşembe günü tahliye edilmişti. Peki, Rojda Yakışıklı neden öldü? Rojda Yakışıklı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Rojda Yakışıklı hakkında bilmeniz gerekenler ve olayın ayrıntıları...

ROJDA YAKIŞIKLI NEDEN ÖLDÜ?

37 yaşındaki Okan Gür, dini nikâhlı eşi Rojda Yakışıklı'yı öldürdü. Genç kadının cansız bedeni, yaşadığı evden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta toprağa gömülü olarak bulundu. Olayın yaşandığı gün, Okan Gür'ün cezaevinden tahliye edilmesinin ardından meydana geldiği öğrenildi. Gür'ün üç eşi olduğu ve tahliye olduğu gün Diyarbakır'da eşlerinin yanına gittiği bildirildi.

Yaşanan tartışmanın ardından, Okan Gür dini nikâhlı eşi Rojda Yakışıklı'yı öldürdü ve cesedini gömdü. Polis ekipleri kısa sürede Okan Gür'ü yakalayarak tutukladı. Suçunu itiraf eden Gür, olayın ardında ciddi tartışmalar ve şiddet eylemlerinin yattığını doğruladı.

ROJDA YAKIŞIKLI KİMDİR?

Rojda Yakışıklı, 28 yaşında genç bir kadındı. Hayatı boyunca Diyarbakır'da yaşayan Yakışıklı, dini nikâhlı olarak evliydi. Sosyal çevresinde sakin ve tanınan bir kişi olduğu biliniyor. Yakışıklı'nın ölümü, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere, toplumda büyük üzüntüye yol açtı.

Yakışıklı'nın özel hayatıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olmakla birlikte, olayın ardından medyada ve sosyal platformlarda ciddi yankı bulduğu görülüyor.

ROJDA YAKIŞIKLI KAÇ YAŞINDA?

Rojda Yakışıklı, trajik bir şekilde 28 yaşında hayatını kaybetti.

ROJDA YAKIŞIKLI NERELİ?

Rojda Yakışıklı, Diyarbakır doğumlu ve yaşamını burada sürdüren bir kadındı. Kent merkezinde yaşadığı evi ve sosyal çevresi ile bilinen Yakışıklı'nın ölümü, Diyarbakır'da geniş yankı uyandırdı.

OLAY SONRASI SÜREÇ VE YASAL GELİŞMELER

Okan Gür, kısa süre içerisinde yakalanarak suçunu itiraf etti. Polis ve adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Gür, tutuklandı.