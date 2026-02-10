Roeselare Galatasaray maçı hangi kanalda, Roeselare Galatasaray HDIS maçı nerden CANLI izlenir?

Roeselare – Galatasaray maçı hangi kanalda, Roeselare vs Galatasaray HDI Sigorta karşılaşması canlı yayınla nereden izlenir? Avrupa kupalarında sahne alan Galatasaray'ın Roeselare deplasmanındaki önemli mücadelesi öncesi yayıncı kanal, maç saati ve canlı izleme bilgileri araştırılıyor.

ROESELARE – GALATASARAY HDIS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi heyecanı Roeselare ile Galatasaray HDIS mücadelesiyle devam ediyor. Voleybolseverlerin yakından takip ettiği kritik karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın bilgileri ve saat detayı merak ediliyor.

ROESELARE – GALATASARAY HDIS MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Roeselare ile Galatasaray HDIS arasında oynanacak CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT Spor Yıldız kanalından canlı izlenebilecek. TRT Spor Yıldız; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden yayın yaparken, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak takip edilebiliyor.

ROESELARE – GALATASARAY HDIS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Zorlu mücadele, 10 Şubat Salı günü voleybol tutkunlarıyla buluşacak. Avrupa arenasında büyük önem taşıyan karşılaşma, Galatasaray HDIS için kritik bir sınav olacak.

ROESELARE – GALATASARAY HDIS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Roeselare – Galatasaray HDIS karşılaşması, saat 22.30'da başlayacak. Gece saatlerinde ekran başına geçecek sporseverleri yüksek tempolu bir mücadele bekliyor.

ROESELARE – GALATASARAY HDIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Belçika'nın Roeselare kentinde bulunan Roeselare Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.