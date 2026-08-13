Rocky Balboa filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Rocky Balboa filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Rocky Balboa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rocky Balboa filmini izleyecek olanların merak ettiği Rocky Balboa konusu nedir, Rocky Balboa oyuncuları kimler ve Rocky Balboa özeti gibi konuları inceliyoruz.

ROCKY BALBOA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ROCKY BALBOA OYUNCULARI VE KONUSU

Sinema dünyasının unutulmaz boks karakterlerinden Rocky Balboa'nın hikâyesini sürdüren 2006 yapımı Rocky Balboa filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Sylvester Stallone'nin üstlendiği yapımda Stallone, yaşlanan Rocky Balboa karakterine yeniden hayat veriyor. Peki, Rocky Balboa filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Rocky Balboa oyuncuları kim, filmin konusu ne? İşte filme dair merak edilenler.

ROCKY BALBOA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Rocky Balboa, 2006 yılında çekildi. Filmin ana çekimleri 6 Aralık 2005 ile 31 Ocak 2006 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapımın prodüksiyon süreci ise Ekim 2005 ile Şubat 2006 arasında devam etti.

Film, Rocky serisinin altıncı yapımı olarak izleyici karşısına çıktı. Sylvester Stallone aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi. Yapımın Türkiye vizyon tarihi ise 16 Mart 2007 olarak kayıtlara geçti.

ROCKY BALBOA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Rocky Balboa filminin çekimleri ağırlıklı olarak Philadelphia, Las Vegas ve Los Angeles şehirlerinde gerçekleştirildi. Philadelphia, Rocky karakterinin hikâyesiyle özdeşleşen şehir olması nedeniyle filmde önemli bir yere sahip.

Philadelphia'daki çekimlerde kentin simge noktalarından Philadelphia Museum of Art ve Rocky Steps olarak bilinen merdivenler kullanıldı. Rocky'nin eski evi için North Philadelphia'daki 1818 East Tusculum Street adresi, bazı sahneler için Philadelphia City Hall ve Cira Centre gibi farklı noktalar da tercih edildi.

Filmin bazı bölümleri ise Las Vegas, Nevada ve Los Angeles, California'da çekildi. Özellikle Rocky ile Mason Dixon arasındaki büyük boks karşılaşmasının Las Vegas atmosferi, filmin önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.

ROCKY BALBOA FİLMİNİN KONUSU NE?

Rocky Balboa, kariyerinin zirvesinden yıllar sonra emekli olmuş ve hayatını Philadelphia'da sürdürmektedir. Eşinin ölümünün ardından geçmişinin ve kayıplarının etkisiyle yaşayan Rocky, küçük bir restoran işletmektedir.

Bu sırada genç ve başarılı ağır sıklet şampiyonu Mason Dixon, Rocky ile gösteri niteliğinde bir boks maçı yapma fikrini gündeme getirir. Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen ringe dönme isteği duyan Rocky, karşısındaki genç rakibe karşı kendisini yeniden kanıtlamak için zorlu bir hazırlık sürecine girer.

Film yalnızca bir boks karşılaşmasını değil, Rocky'nin yaşlanmaya, geçmişte yaşadığı kayıplara ve hayatındaki değişimlere karşı verdiği mücadeleyi de anlatıyor. Bu yönüyle Rocky Balboa, serinin spor temasını kişisel mücadele ve yeniden ayağa kalkma hikâyesiyle birleştiriyor.

ROCKY BALBOA OYUNCULARI KİM?

Rocky Balboa filminin başrolünde Sylvester Stallone yer alıyor. Filmin öne çıkan oyuncuları arasında şunlar bulunuyor:

• Sylvester Stallone – Rocky Balboa

• Burt Young – Paulie Pennino

• Antonio Tarver – Mason “The Line” Dixon

• Milo Ventimiglia – Robert Balboa Jr.

• Geraldine Hughes – Marie

• James Francis Kelly III – Steps

• Tony Burton – Duke

• Pedro Lovell – Spider Rico

Sylvester Stallone'nin Rocky karakterini yeniden canlandırdığı yapımda Antonio Tarver, profesyonel boks kariyerinin yanı sıra oyuncu olarak da Mason Dixon karakterini üstleniyor. Filmde Rocky'nin oğlu Robert Balboa Jr.'ı ise Milo Ventimiglia canlandırıyor.

ROCKY BALBOA FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Rocky Balboa filminin yönetmen koltuğunda Sylvester Stallone oturuyor. Stallone aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme aldı. 2006 yapımı film, Stallone'nin Rocky karakterine yeniden hayat verdiği önemli yapımlardan biri olarak serideki yerini aldı.

Özetle Rocky Balboa filmi 2005 yılının Aralık ayında çekilmeye başlanıp 2006 yılının Ocak ayında tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü Philadelphia'da gerçekleştirilirken Las Vegas ve Los Angeles da filmin çekim mekanları arasında yer aldı. Rocky'nin yeniden ringe dönme hikâyesini anlatan film, serinin hayranları için karakterin hikâyesine duygusal bir devam niteliği taşıyor.