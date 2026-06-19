Roblox açıldı mı, erişime açıldı mı? Roblox Türkiye'de açıldı mı, ne zaman açılacak? (BTK Roblox)

Çocuklar ve gençler arasında dünyanın en çok tercih edilen çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Roblox, Türkiye’de uygulanan erişim engeli nedeniyle uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Çocuk güvenliği, içerik denetimi ve yerel mevzuata uyum süreçleri kapsamında alınan BTK ve adli makam kararları sonrasında erişime kapatılan platformla ilgili gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Roblox açıldı mı, erişime açıldı mı? Roblox Türkiye'de açıldı mı, ne zaman açılacak? Detaylar...

ROBLOX AÇILDI MI?

Türkiye’de erişim engeli nedeniyle uzun süredir kullanılamayan Roblox hakkında son günlerde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle 18 Haziran 2026 tarihinde platformun yeniden erişime açıldığı yönündeki haberler ve paylaşımlar, kullanıcılar arasında yoğun ilgi gördü.

Erişim engelinin kaldırıldığına ilişkin iddiaların ardından çok sayıda kullanıcı hesaplarına giriş yapmayı denedi. Ancak mevcut durumda Roblox platformu henüz erişime açılmış değil. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet vermeye devam eden platformun Türkiye’deki erişim durumu konusunda resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar ve alınan kararlar yakından takip edilmeyi sürdürüyor.

Platforma giriş yapmayı deneyen kullanıcıların öncelikle kullandıkları cihazlardaki Roblox uygulamasının güncel sürümde olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlarda güncel sürüm kullanılması giriş işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından önem taşıyor.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILDI MI?

Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmadığı son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çocuk güvenliği ve içerik denetimi gerekçeleriyle uygulanan erişim engeli sonrasında kullanıcılar sürecin nasıl ilerlediğini yakından izlemeye devam ediyor.

18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açıldığı yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmiş olsa da platform henüz açılmış değil. Bu nedenle kullanıcıların erişim konusunda yalnızca resmi açıklamaları ve yetkili kurumların duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

Türkiye’deki erişim süreci kapsamında BTK ve ilgili adli makamların kararları belirleyici olmaya devam ediyor. Platformun mevcut erişim durumuna ilişkin gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip edilirken, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar sürecin yönünü belirleyecek temel unsur olarak öne çıkıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox’un Türkiye’de ne zaman yeniden erişime açılacağına ilişkin kullanıcıların merakı sürüyor. Uzun süredir devam eden erişim engeli nedeniyle özellikle aktif oyuncular ve platformu düzenli olarak kullanan aileler gelişmeleri yakından takip ediyor.

Mevcut durumda Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle platformun ne zaman açılacağı konusunda kesin bir tarih paylaşılmış değil.

Çocuk güvenliği, içerik denetimi ve yerel yasal düzenlemelere uyum süreçleri kapsamında yürütülen çalışmalar ve ilgili kurumların değerlendirmeleri sürecin temel unsurları arasında yer alıyor. Kullanıcılar ise Roblox’un Türkiye’deki erişim durumuna ilişkin yeni açıklamaları ve resmi duyuruları takip etmeyi sürdürüyor.