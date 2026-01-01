Roblox açılacak mı? 1 Ocak Roblox ne zaman açılacak?

Türkiye'de çocuklara zarar verebilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle 7 Ağustos 2024'te mahkeme kararıyla erişimi engellenen Roblox, uzun süredir açılmadı. "Roblox neden kapalı?" ve "Roblox tekrar açılacak mı?" soruları oyuncuların gündeminden düşmüyor. İnternet kullanıcıları son dönemde özellikle şunları merak ediyor: "Roblox Türkiye'de erişime açıldı mı?", "Engel kalktı mı?", "Ne zaman tekrar oynanabilecek?" İşte bu soruların yanıtları ve en güncel gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

ROBLOX AÇILDI MI?

Şu an için Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılacağına dair resmi bir tarih bulunmuyor. Ancak platformun, Türkiye'de yerel temsilcilik kurma ve içerik denetim sistemini güçlendirme yönünde çalışmalar yaptığı biliniyor. Bu adımlar tamamlandığında, Roblox'un yeniden oynanabilir hale gelmesi mümkün olabilir.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Kararda, oyun içeriğinin çocuklar için uygunsuz davranışlara açık kapılar bıraktığı ve yeterli içerik kontrolü yapılmadığı gerekçe olarak gösterildi. Bu nedenle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) erişim engeli uyguladı.

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform gerekli düzenlemeleri yaparsa erişim engelinin kaldırılabileceğini ifade etmişti. Roblox yönetimi de Türkiye'ye özel içerik politikalarını gözden geçirdiğini ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.