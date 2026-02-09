Roberto Carlos öldü mü yaşıyor mu, Roberto Carlos sağlık durumu ne?

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın unutulmaz yıldızı Roberto Carlos ile ilgili sosyal medyada yayılan söylentiler kafa karıştırdı. Roberto Carlos öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu ne soruları gündemin üst sıralarına yükselirken, efsane futbolcunun son durumu ve hakkında çıkan iddiaların aslı araştırılıyor.

ROBERTO CARLOS ÖLDÜ MÜ YAŞIYOR MU?

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, Fenerbahçe formasıyla da Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine ulaşan Roberto Carlos hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar futbolseverleri endişelendirmişti. Kalp krizi geçirdiği ve acil ameliyata alındığı öne sürülen Brezilyalı efsaneden, sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama geldi.

Hastaneden taburcu edilen Roberto Carlos'un yaptığı açıklamalar, sevenlerinin içini rahatlattı.

ROBERTO CARLOS'TAN NET AÇIKLAMA: KALP KRİZİ GEÇİRMEDİM

Sağlık durumuna ilişkin çıkan söylentilere açıklık getiren Roberto Carlos, kalp krizi geçirmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık ekibimle önceden planlanmış, tamamen önleyici bir tıbbi işlemden geçtim. Operasyon başarılı geçti ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Kalp krizi geçirmedim. İyileşme sürecim olumlu ilerliyor ve kısa süre içinde hem profesyonel hem de kişisel sorumluluklarıma geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

RUTİN KONTROLDE TESPİT EDİLDİ, AMELİYAT KARARI ALINDI

Brezilyalı efsanenin hastaneye başvuru sürecinin kalbiyle ilgili bir acil durumdan değil, yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında tespit edilen bir pıhtı nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi. Yapılan detaylı tetkiklerde kalbin bir bölümünün beklenen şekilde çalışmadığının fark edilmesi üzerine, doktorlar hızlıca ameliyat kararı aldı.

40 DAKİKA SÜRMESİ BEKLENEN OPERASYON 3 SAAT SÜRDÜ

Roberto Carlos'un ameliyatının, operasyon sırasında yaşanan bazı komplikasyonlar nedeniyle planlanandan daha uzun sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 40 dakika sürmesi beklenen cerrahi müdahale, yaklaşık 3 saat sonunda başarıyla tamamlandı.

Operasyon sonrası iyileşme süreci yakından takip edilen Brezilyalı yıldızın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir risk taşımadığı bildirildi.

TABURCU EDİLDİ, SAĞLIK DURUMU İYİ

Ameliyatın ardından hızla toparlanan Roberto Carlos, bugün itibarıyla hastaneden taburcu edildi. Deneyimli futbol adamının kısa süre içinde günlük yaşamına ve iş temposuna tamamen dönmesi bekleniyor.

Futbol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Roberto Carlos'un sağlık durumunun iyiye gitmesi, hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki futbolseverleri sevindirdi.