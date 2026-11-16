Robert Pattinson nereli? Yeni James Bond Robert Pattinson kimdir, kaç yaşında?

Robert Pattinson Londralı. Amazon MGM Studios'un 16 Kasım 2026'da serinin yeni James Bond'u olarak açıkladığı 40 yaşındaki İngiliz oyuncu, Londra'nın Barnes semtinde doğup büyüdü.

Pattinson, 007'yi canlandıran yedinci oyuncu olacak; ondan önce rolü Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig üstlenmişti. Serinin resmi 26. filmini Denis Villeneuve yönetecek, senaryoyu Steven Knight yazıyor, yapımcılar ise Amy Pascal ve David Heyman. Vizyon tarihi belli değil. Pattinson, rolün kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

ROBERT PATTINSON NERELİ?

Robert Pattinson, Londra'nın Barnes semtinden. Çocukluğu orada geçti. Önce Tower House School'a, sonra The Harrodian School'a gitti ve oyunculuğa da yine Barnes'ta, amatör bir topluluk olan Barnes Theatre Company'nin sahnesinde başladı.

ROBERT PATTINSON KİMDİR?

Robert Pattinson'ın tam adı Robert Douglas Thomas Pattinson. Babası Richard Pattinson araç ithalatıyla uğraşıyordu, annesi Clare Pattinson ise bir modellik ajansında çalışıyordu. Üç kardeşin en küçüğü olan oyuncunun Victoria ve Lizzy adında iki ablası var. Ergenlik yıllarında birkaç yıl modellik yaptı.

Adını 2005'te Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde Cedric Diggory rolüyle duyurdu. Büyük çıkış üç yıl sonra geldi: 2008'deki Alacakaranlık'ta vampir Edward Cullen'ı oynadı ve bu rolü 2012'ye kadar serinin bütün filmlerinde sürdürdü. Müzikle de arası iyi. Dört yaşından beri gitar ve piyano çalan Pattinson, Alacakaranlık'ın film müziğindeki iki şarkıyı kendisi seslendirdi.

ROBERT PATTINSON KAÇ YAŞINDA?

Robert Pattinson 40 yaşında. 13 Mayıs 1986'da doğdu.

ROBERT PATTINSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Robert Pattinson, Alacakaranlık'tan sonra bağımsız sinemaya yöneldi ve Good Time (2017) ile The Lighthouse (2019) filmleriyle Independent Spirit Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu dalında iki kez aday gösterildi. Christopher Nolan'ın Tenet'inde (2020) Neil'i, Matt Reeves'in The Batman'inde (2022) Bruce Wayne'i canlandırdı. The Batman'in devamının 2028'de gösterime girmesi bekleniyor.

2025'te Mickey 17'de başroldeydi. Bu yıl The Drama ve Nolan'ın The Odyssey'i vizyona girdi. Villeneuve'le ilk kez çalışmıyor; yönetmenin Dune: Part Three filminde de rol aldı.

ROBERT PATTINSON KİMİNLE BİRLİKTE?

Robert Pattinson, 2018'den bu yana model ve şarkıcı Suki Waterhouse ile birlikte. Çiftin ilk çocukları, bir kız, Mart 2024'te dünyaya geldi.