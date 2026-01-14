Haberler

Rize okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Rize'de okul yok mu (RİZE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Rize okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Rize'de okul yok mu (RİZE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Rize genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "14 Ocak Çarşamba Rize'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Rize Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Rize'de okul yok mu, 14 Ocak Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Rize Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Rize okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

RİZE HAVA DURUMU
Rize'de Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak

Rize'de hava durumu, özellikle karla karışık yağmur şeklinde seyrederken, sıcaklıklar gündüz 3–5°C, gece 2–3°C civarında olacak. Yağış nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Rüzgâr hızları zaman zaman saatte 20–28 km'ye ulaşacak.

Saatlik Hava Durumu (Salı gecesi – Çarşamba)

Salı 21.00–24.00: Karla karışık yağmurlu, sıcaklık 3°C, rüzgâr hızı 12 km/saat

Çarşamba 00.00–12.00: Karla karışık yağmurlu, sıcaklık 2–4°C, rüzgâr hızı 6–24 km/saat

Çarşamba 12.00–24.00: Karla karışık yağmurlu ve çok bulutlu, sıcaklık 3–5°C, rüzgâr hızı 6–21 km/saat

Rize okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Rize'de okul yok mu (RİZE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

14 Ocak Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, gündüz en yüksek 5°C, gece en düşük 1°C

15 Ocak Perşembe: Yağmurlu, gündüz en yüksek 8°C, gece en düşük 0°C

16 Ocak Cuma: Yağmurlu, gündüz en yüksek 8°C, gece en düşük 2°C

17 Ocak Cumartesi: Karla karışık yağmurlu, gündüz en yüksek 6°C, gece en düşük 3°C

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu, gündüz en yüksek 6°C, gece en düşük 1°C

Yetkililer, yağış ve rüzgâr nedeniyle özellikle yollarda kayganlık ve görüş mesafesinde azalma riskine karşı uyarıda bulunuyor.

RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü İkizdere ilçesi için tatil duyurusu geldi:

Rize okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Rize'de okul yok mu (RİZE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Osman DEMİR
