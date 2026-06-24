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Rezerv alan nedir, rezerv yapı alanı ne demek?

Rezerv alan nedir, rezerv yapı alanı ne demek?
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Rezerv alan nedir ve rezerv yapı alanı ne demek soruları, özellikle kentsel dönüşüm ve imar süreçleriyle ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Rezerv alan, kentsel gelişim, dönüşüm veya yeni yerleşim projeleri için devlet tarafından belirlenen ve planlamaya açılan bölgeleri ifade eder. Bu alanlar, mevcut yapı stokunun yenilenmesi ve daha düzenli şehirleşme sağlanması amacıyla oluşturulur.

Son dönemde “rezerv yapı alanı” kavramı, imar ve şehir planlamasıyla ilgili haberlerde öne çıkmaya başladı. Rezerv yapı alanı ne demek sorusunun yanıtı ise, yeni konut üretimi veya kentsel dönüşüm kapsamında kullanılmak üzere ayrılan planlı bölgeler olarak açıklanabilir. Bu alanlar, şehirlerin ihtiyaçlarına göre gelecekteki yerleşim ve altyapı projeleri için stratejik bir rol üstlenir.

REZERV YAPI ALANI NEDİR?

6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

Rezerv yapı alanlarda, Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere;

• Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği rezerv konut ve işyerleri,

• Gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapılabilir ve bu alanlar yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilir.

REZERV YAPI ALANI İLANI


REZERV YAPI ALANI TALEBİ DOSYASINDA OLMASI GEREKEN EVRAKLAR

• Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritası

• Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritası

• Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi

• Alanda yapılacak inceleme neticesinde gözlemsel verilere dayanılarak hazırlanacak gerekçe raporu

• Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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