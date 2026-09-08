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REYTİNG SONUÇLARI: 7 Eylül Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul, MasterChef…

REYTİNG SONUÇLARI: 7 Eylül Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul, MasterChef…
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Televizyon ekranlarında 7 Eylül Pazartesi akşamı reyting yarışı yaşandı. ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye ve TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir izleyici karşısına çıktı. Geceyi hangi yapımın zirvede tamamladığı merak edilirken, gözler 7 Eylül 2026 reyting sonuçları için Total, AB ve ABC1 sıralamasına çevrildi. Peki, 7 Eylül Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul, MasterChef…

7 Eylül 2026 reyting sonuçları, yeni haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların izlenme performansını ortaya koydu. Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul, MasterChef Türkiye ve Evlilik Güzeldir başta olmak üzere birçok dizi, yarışma ve program izleyiciyle buluştu. İzleyiciler ise "7 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?", "Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?" ve " Altı Üstü İstanbul, MasterChef Türkiye ve Evlilik Güzeldir kaçıncı sırada?" sorularına yanıt arıyor. İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki 7 Eylül 2026 reyting sıralaması...

7 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Eylül 2026 Pazartesi günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde yapılan sıralamada Altı Üstü İstanbul tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

HANGİ KANAL BİRİNCİ OLDU?

7 Eylül 2026 reyting sonuçlarında ATV birinci oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ilk sırada yer alarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Total ve ABC1'de ikinci sırada dizinin özeti, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise ikinci sırayı MasterChef Türkiye, üçüncü sırayı Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

    2 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV

    3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

    4 MasterChef Türkiye TV8

    5 Evlilik Güzeldir TRT 1

    6 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

    7 ATV Ana Haber ATV

    8 Esra Erol’da ATV

    9 Kanal D Ana Haber Kanal D

    10 ATV Gün Ortası ATV

    7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

    1 Altı Üstü İstanbul ATV

    2 MasterChef Türkiye TV8

    3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

    4 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV

    5 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

    6 ATV Ana Haber ATV

    7 Evlilik Güzeldir TRT 1

    8 Esra Erol’da ATV

    9 ATV Gün Ortası ATV

    10 MasterChef Türkiye Özet TV8

    7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

    1 Altı Üstü İstanbul ATV

    2 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV

    3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

    4 MasterChef Türkiye TV8

    5 Esra Erol’da ATV

    6 ATV Ana Haber ATV

    7 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

    8 Evlilik Güzeldir TRT 1

    9 Kanal D Ana Haber Kanal D

    10 ATV Gün Ortası ATV

    Sahra Arslan
    Sahra Arslan
    Haberler.com
    Haberler.com
    2000

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