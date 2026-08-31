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RESMİ GAZETE ATAMA KARARI: 31 Ağustos 2026 resmi atama kararı yayımlandı mı? Son dakika!

RESMİ GAZETE ATAMA KARARI: 31 Ağustos 2026 resmi atama kararı yayımlandı mı? Son dakika!
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Resmi Gazete atama kararı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni atamalarla ilgili gelişmeleri takip eden vatandaşlar, "31 Ağustos 2026 Resmi Gazete atama kararı yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki üst düzey atamalar merak edilirken, Resmi Gazete'de yayımlanan kararların detayları araştırılıyor. Peki, 31 Ağustos 2026 resmi atama kararı yayımlandı mı?

31 Ağustos 2026 Resmi Gazete atama kararları, yeni haftanın ilk gününde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Kamu kurumlarında görev değişiklikleri ve yeni atamalarla ilgili kararların Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı merak edilirken, vatandaşlar güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. "Resmi Gazete atama kararı açıklandı mı?", "31 Ağustos 2026 atama kararları neler?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Resmi Gazete'de bugün atama kararı yayımlandı mı? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

RESMİ ATAMA KARARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 31 Ağustos 2026 tarihli resmi atama kararları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan üç ayrı atama kararı, 31 Ağustos 2026 tarihli ve 33356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlarla çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında toplam 7 üst düzey atama gerçekleştirildi.

31 AĞUSTOS 2026 RESMİ ATAMA KARARI!

31 Ağustos 2026 tarihli atama kararları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) önemli değişiklikler yapıldı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanırken, BTK'nın yeni başkanı Mehmet Koçyiğit oldu. DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise Fatih Çakmak getirildi.

BTK yönetimine ayrıca Batuhan Mumcu, Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı. Enes Çakmak'ın BTK üyeliğine atanmasının ardından DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fatih Çakmak getirildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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