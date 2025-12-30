Reshad Strik kimdir? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kaç yaşında, nereli?

Gamze Özçelik'in eşi olarak da tanınan Reshad Strik, hem uluslararası hem de Türkiye yapımlarındaki oyunculuk performansıyla gündeme geliyor. Hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri merak edilen Strik hakkında pek çok kişi "Kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?" sorularını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 doğumlu Avustralyalı oyuncudur. Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olan Strik, genç yaşta oyunculuk kariyerine başlamış ve hem Avustralya hem de uluslararası yapımlarda rol almıştır. Hollywood filmleri, Türk dizileri ve uluslararası ortak yapımlardaki performanslarıyla tanınan Strik, aksiyon ve dramatik rollerdeki başarısıyla öne çıkmıştır. 2025 yılında oyuncu Gamze Özçelik ile evlenmiştir.

RESHAD STRİK KAÇ YAŞINDA?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 doğumlu olduğundan 2025 itibarıyla 44 yaşındadır.

RESHAD STRİK NERELİ?

Reshad Strik, Avustralya'nın Canberra şehrinde doğmuştur ve Boşnak kökenlidir. Hem Avustralya vatandaşı hem de Boşnak asıllı olarak tanınır.

RESHAD STRİK'İN KARİYERİ

Strik, Avustralya'daki National Institute of Dramatic Art (NIDA) okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Mezuniyetinin ardından Avustralya'da başladığı kariyerine kısa sürede uluslararası projelerde devam etmiştir. Dünya çapında tanınmasını sağlayan yapımlardan biri "The Hills Have Eyes 2" (2007) adlı Amerikan korku filmidir. Türkiye'de özellikle Diriliş: Ertuğrul dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Ayrıca Filistin, Bosna-Hersek ve Türkiye ortak yapımı projelerde de yer almış, sosyal sorumluluk ve kültürel çalışmalarla da adından söz ettirmiştir.