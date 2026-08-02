Haberler

Rennes hangi ülkenin takımı, Rennes hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?

Rennes hangi ülkenin takımı, Rennes hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Rennes, son yıllarda yetiştirdiği yıldız oyuncular ve Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Peki Rennes hangi ülkenin takımı, hangi ligde mücadele ediyor ve Transfermarkt verilerine göre güncel kadro değeri ne kadar? İşte Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi Rennes hakkında merak edilen tüm detaylar.

Galatasaray ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde Rennes hakkında araştırmalar hız kazandı. Fransa temsilcisi olan Rennes, Ligue 1'de mücadele ederken, Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 265 milyon euroyu aşan kadro değeriyle ligin en değerli ekipleri arasında yer alıyor. İşte Rennes'in ülkesi, ligi ve güncel piyasa değeriyle ilgili tüm bilgiler.

RENNES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR? 

Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçı sonrası futbolseverlerin gündemine gelen Rennes, Fransa'nın köklü futbol kulüpleri arasında yer alıyor. Avrupa kupalarındaki performansı ve genç oyuncu yetiştirme başarısıyla dikkat çeken Fransız ekibi hakkında "Rennes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?" soruları araştırılıyor. İşte Rennes hakkında merak edilen detaylar.

RENNES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Rennes, Fransa'nın Bretagne (Brittany) bölgesinde bulunan Rennes şehrini temsil eden profesyonel bir futbol kulübüdür. Resmi adı Stade Rennais FC olan kulüp 1901 yılında kurulmuştur. İç saha maçlarını Roazhon Park'ta oynayan Rennes, Fransa futbolunun en istikrarlı ekiplerinden biri olarak kabul edilmektedir.

RENNES HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Rennes, Fransa'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan Ligue 1'de mücadele etmektedir. Uzun yıllardır Ligue 1'in önemli takımları arasında yer alan kulüp, birçok sezonda Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi. Özellikle genç futbolculara verdiği önem ve hücum futboluyla tanınan Rennes, Fransa futbolunun dikkat çeken ekiplerinden biridir.

RENNES'İN TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Rennes'in toplam kadro değeri yaklaşık 264,6 milyon euro seviyesindedir. Bu değeriyle Ligue 1'in en değerli kulüpleri arasında bulunan Rennes, kadrosunda birçok milli futbolcuyu barındırmaktadır. Kulüp, genç oyuncularını geliştirerek yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın önemli takımlarına göndermesiyle de öne çıkmaktadır.

RENNES'İN BAŞARILARI

Fransa Kupası'nı birçok kez müzesine götüren Rennes, son yıllarda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi organizasyonlarda da mücadele etti. Avrupa'da istikrarlı bir görüntü çizen Fransız temsilcisi, altyapısından yetiştirdiği yıldız isimlerle futbol dünyasında önemli bir konuma sahip olmayı sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın 'gölge filosuna' ait petrol tankerine operasyon

NATO ülkesinden İstanbul'a doğru ilerleyen ait tankere operasyon
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı

Komşuda korkunç facia! Yangın söndürme helikopterleri havada çarpıştı
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Görgüsüzlüğün dozu kaçtı! Görmemişliğin zirvesine böyle çıktılar

Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı

Ülkeyi kan gölüne çeviren saldırı! Karakolun önünde kendini patlattı
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti

Uçakta fenalaşan yolcuya ilk o koştu: Bakan anında devreye girdi

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun