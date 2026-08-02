Rennes hangi ülkenin takımı, Rennes hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?

Galatasaray ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde Rennes hakkında araştırmalar hız kazandı. Fransa temsilcisi olan Rennes, Ligue 1'de mücadele ederken, Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 265 milyon euroyu aşan kadro değeriyle ligin en değerli ekipleri arasında yer alıyor. İşte Rennes'in ülkesi, ligi ve güncel piyasa değeriyle ilgili tüm bilgiler.

RENNES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçı sonrası futbolseverlerin gündemine gelen Rennes, Fransa'nın köklü futbol kulüpleri arasında yer alıyor. Avrupa kupalarındaki performansı ve genç oyuncu yetiştirme başarısıyla dikkat çeken Fransız ekibi hakkında "Rennes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?" soruları araştırılıyor. İşte Rennes hakkında merak edilen detaylar.

RENNES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Rennes, Fransa'nın Bretagne (Brittany) bölgesinde bulunan Rennes şehrini temsil eden profesyonel bir futbol kulübüdür. Resmi adı Stade Rennais FC olan kulüp 1901 yılında kurulmuştur. İç saha maçlarını Roazhon Park'ta oynayan Rennes, Fransa futbolunun en istikrarlı ekiplerinden biri olarak kabul edilmektedir.

RENNES HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Rennes, Fransa'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan Ligue 1'de mücadele etmektedir. Uzun yıllardır Ligue 1'in önemli takımları arasında yer alan kulüp, birçok sezonda Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi. Özellikle genç futbolculara verdiği önem ve hücum futboluyla tanınan Rennes, Fransa futbolunun dikkat çeken ekiplerinden biridir.

RENNES'İN TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Rennes'in toplam kadro değeri yaklaşık 264,6 milyon euro seviyesindedir. Bu değeriyle Ligue 1'in en değerli kulüpleri arasında bulunan Rennes, kadrosunda birçok milli futbolcuyu barındırmaktadır. Kulüp, genç oyuncularını geliştirerek yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın önemli takımlarına göndermesiyle de öne çıkmaktadır.

RENNES'İN BAŞARILARI

Fransa Kupası'nı birçok kez müzesine götüren Rennes, son yıllarda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi organizasyonlarda da mücadele etti. Avrupa'da istikrarlı bir görüntü çizen Fransız temsilcisi, altyapısından yetiştirdiği yıldız isimlerle futbol dünyasında önemli bir konuma sahip olmayı sürdürüyor.