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D100’de otomobil su kanalına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

D100’de otomobil su kanalına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 kara yolunda otomobilin su kanalına çarpması neticesinde 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolunda otomobilin su kanalına çarpması neticesinde 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, D100 kara yolu Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 34 FLB 192 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobildeki N.Ö. ve E.Ö. hayatını kaybederken, sürücü ile A.Ö. E.Ö. ve E.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden N.Ö. ve E.Ö.'nün cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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