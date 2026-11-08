Renato Nhaga kimdir? Okan Buruk'un 'beklentimiz var' dediği 19 yaşındaki orta saha

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Galatasaray'ın 7 Kasım 2026'da RAMS Park'ta Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yendiği maçın basın toplantısında Okan Buruk'a gelen sorulardan biri Renato Nhaga'yla ilgiliydi. Yedi gollü maçın ardından konuşan teknik direktör, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Ondan beklentimiz var" dedi.

RENATO NHAGA HAKKINDA OKAN BURUK NE DEDİ?

Okan Buruk, Renato Nhaga'yı genç oyuncularından biri olarak tanımladı ve antrenmanlarda iyi çalıştığını söyledi. Buruk'a göre Nhaga'yı seçmelerinin nedeni, ileride Galatasaray için iyi bir orta saha oyuncusu olabilecek yeteneğe sahip olması.

Orta sahada oyuncu sayısı fazla. Buruk da bu yüzden seçim yapmanın zorlaştığını anlattı ve Nhaga gibi oyunculara bu tür maçlarda süre vereceklerini söyledi. Teknik direktöre göre herkes Nhaga'yı seviyor ve onu sahada görmek istiyor.

RENATO NHAGA GALATASARAY'A KAÇA GELDİ?

Renato Nhaga için Galatasaray, Portekiz'in Casa Pia kulübüne 6,5 milyon euro bonservis ödedi. Transfer 5 Şubat 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Oyuncuyla 2029-30 sezonunun sonuna kadar, 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. 2025-26 sezonu için 375 bin euro olan ücreti, sözleşmenin son yılında 850 bin euroya çıkıyor.

RENATO NHAGA KİMDİR?

Renato Nhaga, Galatasaray'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu. 2023'te Portekiz'de Casa Pia altyapısına katıldı ve 2025-26 sezonunda A takımda 21 maça çıkıp 2 gol attı.

Aynı sezonun devre arasında Galatasaray'a geldi. Okan Buruk'un kadrosuna sezonun ikinci yarısında yavaş yavaş dahil edilmesi planlanıyordu.

RENATO NHAGA GALATASARAY'DAKİ İLK GOLÜNÜ KİME ATTI?

Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla ilk golünü 3 Mart 2026'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a attı. İlk kez 11'de başladığı deplasman maçında, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın geri pasını gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı. Galatasaray maçı 2-1 kazandı.

RENATO NHAGA NERELİ?

Renato Nhaga, Gine-Bissau vatandaşı ve bu Batı Afrika ülkesinin milli takımında oynuyor. Portekiz vatandaşlığı da var.

RENATO NHAGA KAÇ YAŞINDA?

27 Mart 2007 doğumlu Renato Nhaga 19 yaşında. Galatasaray'la sözleşme imzaladığında 18 yaşındaydı.