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Remzi Sanver, akademik kariyeri, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki rektörlük görevi ve Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticiliğiyle tanınan ekonomi profesörüdür. 2026 yılında yeniden gündeme gelen Sanver'in hayatı, kariyeri, masonluk geçmişi ve Can Holding soruşturması kapsamında yaşadığı süreç merak konusu oldu. Peki, Remzi Sanver kimdir, dini nedir, mason mu? Remzi Sanver kaç yaşında, nereli? Detaylar...

REMZİ SANVER KİMDİR?

Mehmet Remzi Sanver, 7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Ekonomi profesörü olan Sanver, 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüttü. 2021-2022 döneminde ise Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Sözcüsü olarak görev yaptı.

Sanver, akademik çalışmalarını Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nin (CNRS) Paris Dauphine Üniversitesi'ndeki LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak sürdürüyor.

REMZİ SANVER KAÇ YAŞINDA?

7 Haziran 1970 doğumlu olan Remzi Sanver, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

REMZİ SANVER NERELİ?

Remzi Sanver, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğumuştur. 7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

REMZİ SANVER NE İŞ YAPIYOR?

Sanver ekonomi profesörüdür. Galatasaray Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim alan Sanver, İktisat Bölümü'nde 1995 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında ise doktorasını tamamladı. Matematiğin sosyal bilimlere uygulanması üzerine çalışmalar yürütüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Sanver, 2011-2015 yılları arasında üniversitenin rektörlüğünü üstlendi. 2015'ten itibaren ise CNRS bünyesindeki LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak görev yapıyor.

REMZİ SANVER DİNİ NEDİR?

Remzi Sanver'in dini veya dini inancına ilişkin kaynak metinde herhangi bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle dini hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmadığı belirtilerek bu konuda kesin bir ifade kullanılamaz.

REMZİ SANVER MASON MU?

Kaynak metne göre Remzi Sanver masonluk faaliyetlerinde bulunmuştur. Sanver, 1991 yılında İstanbul'daki Ülkü Locası'nda tekris edildi ve locasında çeşitli görevler üstlendi. 2003-2005 döneminde Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda Üstad-ı Muhteremlik yaptı.

Sanver, 2007-2009 yıllarında büyük sekreterlik, 2010-2013 yıllarında ise büyük üstatlık görevini yürüttü. Kaynak metinde, 2023 yılı itibarıyla yeniden Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda büyük üstatlık görevini yürüttüğü ve Skoç Riti'ne göre 33. derece mason olduğu belirtiliyor.

REMZİ SANVER'İN KARİYERİ

Sanver'in akademik kariyeri Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki görevleriyle şekillendi. 2006 yılında profesör unvanını aldı. 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevini yürüttü. Ekim 2015'ten itibaren CNRS'in Paris Dauphine Üniversitesi'ndeki LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak görev yapıyor.

REMZİ SANVER NEDEN TUTUKLANDI?

Remzi Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ekim 2025'te gözaltına alındı. 20 Ekim 2025'te hakkında “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.

REMZİ SANVER TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Remzi Sanver, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından 17 Haziran 2026'da tahliye edildi.

REMZİ SANVER EVLİ Mİ?

Remzi Sanver, Defne ve Erdem isimli iki çocuk babasıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İpek Özkal Sanver ile evlidir.