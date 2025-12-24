Regaip Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur, kaç gün tutulur? Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir, fazileti nedir?

Regaip Kandili, İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek gecelerden biridir. Bu gece, Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı inancı ile ibadet edenler için eşsiz bir fırsattır. Regaip Kandili'nde ibadet ve özellikle oruç tutmak, müminler için maneviyatı güçlendiren nafile bir ibadettir. Peki, Regaip Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur, kaç gün tutulur? fazileti nedir? Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir, fazileti nedir? Detaylar...

REGAİP KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesini içine alan kandil gecesidir. Bu nedenle Regaip Kandili orucu, kandil gecesinden önceki veya kandil günü gündüz vakti tutulur. İslam alimleri, bu orucun özellikle Regaip gecesi gecesinden önceki gündüzte tutulmasının faziletli olduğunu belirtirler.

Bu oruç, Hz. Peygamber'in sünneti doğrultusunda nafile olarak tutulur. Allah'ın rahmet ve mağfiretinin dağıldığı bu özel gecede oruç tutmak, kişinin manevi temizliğine katkıda bulunur.

REGAİP KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Regaip Kandili orucu, farz olmayan nafile bir oruçtur ve genellikle 1 gün tutulur. Bununla birlikte isteyenler, Regaip Kandili öncesi veya sonrasındaki günlerde de ek olarak nafile oruçlar tutabilirler.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI VE FAZİLETLERİ NEDİR?

Regaip Kandili orucu, farz olmamakla birlikte çok büyük sevap ve faziletler taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bu orucu tutanlara, 1 yıl oruç tutmuş gibi sevap verilir.

Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği bu gecede oruç tutmak, hem manevi bir arınma sağlar hem de kulun Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. Hz. Peygamber (s.a.s.), Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) oruç tutmayı tavsiye etmiş ve Allah'ın gece boyunca af ve rızık dağıttığını belirtmiştir (Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191).

Bu nedenle Regaip Kandili'nde oruç tutmak, hem dünya hem de ahiret için manevi kazanç sağlar.

REGAİP GECESİNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili orucunda niyet, geceden veya sahur vakti yapılabilir. Diyanet'in açıklamasına göre, kalben niyet etmek yeterli olmakla birlikte dil ile ifade edilmesi menduptur.

Oruç için niyet ederken, basitçe "Yarınki orucu tutmaya niyet ettim" demek yeterlidir.

Niyetin önemine dikkat çeken İslam âlimleri, niyetin kalpten gelmesinin ibadetin kabulü açısından temel olduğunu vurgular. Sahura kalkmak da niyet yerine geçer.