Regaip Kandili ne zaman 2027 sorusunun cevabı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alıyor. Takvime göre 2027 yılında Regaip Kandili, 2 Aralık 2027 Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gecesi perşembeyi cumaya bağlayan gece olacak. Bir önceki Regaip Kandili ise 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ 2027 HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Regaip Kandili, 2027 yılında 2 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Kandil, perşembe akşamı yatsı namazıyla birlikte başlayacak ve cuma sabahına kadar sürecek.

ÜÇ AYLAR 2027'DE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, 2027 yılında 29 Kasım Pazartesi günü Recep ayının başlamasıyla girilecek. Regaip Kandili de Recep ayının ilk cuma gecesine denk geldiği için üç ayların başlangıcından birkaç gün sonra idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ 2026'DA NE ZAMAN?

2027 tarihinden önce idrak edilecek Regaip Kandili ise 2026 yılının aralık ayında yer alıyor. Diyanet takvimine göre 2026 yılındaki Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Böylece 2026-2027 üç aylar dönemi, bu kandille birlikte başlamış olacak.

2027 KANDİL TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2027 yılındaki kandil tarihleri şöyle:

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi

Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma

Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma

Regaip Kandili: 2 Aralık 2027 Perşembe

Miraç Kandili: 24 Aralık 2027 Cuma

Hicri takvimin miladi takvime göre daha kısa olması nedeniyle 2027 yılında Miraç Kandili iki kez idrak edilecek. Yılın başındaki Miraç Kandili 2026-2027 üç aylar dönemine, yıl sonundaki Miraç Kandili ise 2027-2028 üç aylar dönemine ait.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip, Arapçada "rağbet edilen, değerli şey, ihsan ve bağış" gibi anlamlara gelen ragîbe kelimesinin çoğuludur. Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesine verilen addır ve üç ayların başlangıcını müjdeleyen mübarek gecelerden biri olarak kabul edilir.

Bu gece Müslümanlar; namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ve tövbe ederek, yakınlarını ziyaret ederek ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak geceyi ihya etmeye çalışır.

REGAİP KANDİLİ NASIL HESAPLANIR?

Kandil tarihleri hicri takvime göre belirlenir. Hicri takvim ayın hareketlerine dayandığı için bir hicri yıl, miladi yıldan yaklaşık on bir gün kısadır. Bu nedenle Regaip Kandili ve diğer dini günler, miladi takvimde her yıl yaklaşık on bir gün öne kayar. Regaip Kandili'nin 2026'da 10 Aralık'a, 2027'de ise 2 Aralık'a denk gelmesi bu farktan kaynaklanır.