Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur?

Bereket ve rahmetle anılan Regaib Kandili'nde Kur'ân-ı Kerim tilavetine ayrı bir önem verilmesi tavsiye edilir. Kur'ân okuyanlar huşû içinde dinlenmeli, camilerde ve uygun ortamlarda Kur'ân merkezli manevi programlar düzenlenerek bu gecenin feyzi paylaşılmalıdır.

REGAİB KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaib Kandili, manevî olarak değerlendirilmek istenen mübarek geceler arasında yer alır. Bu gecede oruç tutulup tutulamayacağı da sıkça merak edilen konular arasındadır. İslam kaynaklarında, bazı gecelerin ibadetle ihya edilmesinin ve bu gecelerin gündüzlerinde oruç tutulmasının faziletli olduğuna işaret eden rivayetler bulunmaktadır.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) farklı zamanlarda belirli günlerde oruç tuttuğu, özellikle pazartesi ve perşembe günlerine ayrı bir önem verdiği bilinmektedir. Ayrıca âşûrâ, arefe günü ve bazı mübarek zamanlarda da oruç ibadetini yerine getirdiği rivayet edilir. Bu uygulamalara dayanarak birçok İslam âlimi, dinen kıymetli kabul edilen gecelerin gündüzlerinde oruç tutulmasının sevap vesilesi olabileceğini ifade etmiştir.

Bu çerçevede Regaib Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak farz olmamakla birlikte, nafile ibadet kapsamında değerlendirilmektedir.

REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

1) Kur'ân-ı Kerim okunmalı, tilavet edenler huşû ile dinlenmeli, uygun ortamlarda Kur'ân merkezli programlar düzenlenerek ilahi kelama olan bağlılık güçlendirilmelidir.

2) Peygamber Efendimiz'e salât ve selamlar getirilerek, onun ümmetinden olma bilinci ve şefaat ümidi canlı tutulmalıdır.

3) Nafile ve varsa kaza namazları eda edilmeli, kandil geceleri ibadet şuuruyla değerlendirilmelidir.

4) İnsan, kendi varlığını ve hayatın anlamını tefekkür etmeli; nereden geldiğini, nereye gittiğini ve sorumluluklarını düşünmelidir.

5) Geçmişin muhasebesi yapılmalı, bugünün durumu gözden geçirilmeli ve gelecek için sağlam niyetler oluşturulmalıdır.

6) Günahlardan içtenlikle tövbe edilmeli, bu mübarek gece bir arınma fırsatı olarak görülmelidir.

7) Zikir, tesbih ve dualarla gönül dünyası zenginleştirilmelidir.

8) Müminlerle helalleşilmeli, kalp kırıklıkları giderilmeye çalışılmalıdır.

9) Kırgınlık ve dargınlıklar sona erdirilmeli, sevgi ve kardeşlik duyguları pekiştirilmelidir.

10) Kişi hem kendisi hem de tüm müminler için samimi dualar etmelidir.

11) Üzerimizde hakkı olanlar hatırlanmalı, vefa ve kadirşinaslık gösterilmelidir.

12) İhtiyaç sahipleri, yetimler, yaşlılar ve hastalar ziyaret edilerek maddi ve manevi destek sunulmalıdır.

13) Kandil gecesinin anlamını anlatan ayet ve hadisler okunmalı, manaları üzerinde düşünülmelidir.

14) Dini sohbetler, vaazlar ve bilgilendirici toplantılar düzenlenerek ilim ve irfan paylaşımı sağlanmalıdır.

15) Akşam, yatsı ve sabah namazları mümkünse cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

16) Vefat etmiş yakınların kabirleri ziyaret edilerek dua edilmeli, iman kardeşliği hatırlanmalıdır.

17) Anne-baba, büyükler ve dostların kandili bizzat ya da iletişim yoluyla tebrik edilmelidir.

18) Kandil gecelerinin gündüzlerinde imkân dâhilinde oruç tutularak ibadetler tamamlanmalıdır.