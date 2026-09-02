Haberler

Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 2 Eylül Çarşamba?

Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 2 Eylül Çarşamba?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Reddit çöktü mü? Sosyal medya platformu Reddit'te sorun ile karşılaşan kullanıcılar Reddit'e ne oldu, çöktü mü merak ettiler. Peki, Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var? Reddit neden yavaş, videolar neden açılmıyor? İşte detaylar...

Sosyal medya platformu Reddit'te 2 Eylül Çarşamba günü sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, platformun çöküp çökmediğini merak etti. Downdetector verilerine göre, Reddit'te gün içerisinde kesintiler yaşandığı ve kullanıcıların bu durumu raporladığı görüldü. Reddit, kullanıcıların metin, fotoğraf, anket ve video paylaşabildiği bir Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesidir. Peki, Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 2 Eylül Çarşamba?

REDDİT ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre sosyal medya platformu Reddit'te gün içerisinde kesintiler yaşandığı ve Reddit kullanıcılarının da bu durumu raporladığı gözükmektedir.

REDDİT NEDİR?

Reddit, bir Amerikan sosyal haber, tartışma sitesidir. Siteye kayıtlı kullanıcılar bağlantı, metin, fotoğraf, anket ve video içerebilen gönderiler paylaşabilir, diğer kullanıcılar da bu gönderileri oylayarak gönderinin sayfada üste çıkmasını veya alta inmesini sağlayabilirler.

Reddit hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı

Spor salonu yangını yasa boğdu: Bakan Şimşek ailesinin yanında
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi