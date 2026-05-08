Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi, Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 6 konusu nedir, Recep İvedik 6 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR?

Şahan Gökbakar'ın fenomen karakteri Recep İvedik'in maceraları, serinin altıncı halkasında izleyiciyi Türkiye'den alıp Afrika'nın kalbine taşıyor. Gişede büyük ilgi gören film, hem çekim mekanları hem de absürt hikayesiyle merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Recep İvedik 6 hakkında merak edilen tüm detaylar:

Recep İvedik'in hayatı, kendisine gelen bir davetiye ile bir kez daha karışır. Konya'da düzenlenen geleneksel Kuru Fasulye Festivali'ne davet edilen Recep, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak yola çıkar. Ancak seyahat acentesinin yaptığı büyük bir hata sonucu kendilerini Konya yerine Kenya uçağında bulurlar.

Afrika'nın vahşi doğasına ayak basan ikili, Türkiye'ye dönmenin yollarını ararken kendilerini iki düşman yerli kabilenin (Nahmiler ve Hahmiler) arasındaki savaşın ortasında bulurlar. Recep, hayatta kalmak ve eve dönebilmek için kendine has yöntemlerini kullanarak kabilelerin güvenini kazanmaya çalışırken, izleyiciyi kahkaha dolu bir macera beklemektedir.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrolünde, her zamanki gibi karakterin yaratıcısı Şahan Gökbakar yer alırken, ona sadık dostu rolünde Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Kadrodaki diğer isimler ise şöyle:

• Şahan Gökbakar (Recep İvedik)

• Nurullah Çelebi (Nurullah)

• Somer Karvan (Tur rehberi)

• Chidi Benjamin John (Nahmi Kabilesi üyesi)

• Kepsin Misodi Teke (Hahmi Kabilesi üyesi)

• Mbaye Dieng (Kabile üyesi)

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Her ne kadar hikaye Kenya'nın vahşi savanlarında geçse de, filmin çekimleri aslında Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Filmin çekim mekanları hakkında bilgiler şu şekildedir:

• ÇEKİM YERİ: Filmin Afrika atmosferini yansıtan sahneleri için Bursa'nın Karacabey ilçesi seçilmiştir.

• PLATO: Karacabey'de bulunan Longoz Ormanları, film ekibi tarafından özel bir platoya dönüştürülmüş ve yerli kabilelerin köyleri ile Afrika bitki örtüsü burada canlandırılmıştır.

• ÇEKİM TARİHİ: Filmin çekimleri 3 Eylül 2018 tarihinde başlamıştır.

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Serinin altıncı filminin izleyiciyle buluşma süreci, yapımcılar ile sinema salonları arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir miktar ertelenmişti. Başlangıçta Şubat 2019 olarak planlanan vizyon tarihi kaydırılarak, film 8 Kasım 2019 tarihinde beyaz perdede yerini almıştır.

Serinin bu bölümü, özellikle Recep'in yerli kabilelerle kurduğu iletişim ve "Nahmiler"in lideri gibi davranmasıyla hafızalara kazınan komik sahneleriyle öne çıkıyor.