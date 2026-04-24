Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi statta çekildi, Recep İvedik 5 filmi ne zaman çekildi?

Şahan Gökbakar'ın sevilen karakteri Recep İvedik'in bu kez uluslararası bir organizasyonda boy gösterdiği "Recep İvedik 5 ne zaman çekildi, kaç yılında vizyona girdi?" sorguları, filmin prodüksiyon sürecini merak eden takipçiler tarafından araştırılıyor. 2016 yılının son aylarında tamamlanan ve Türk sinema tarihinin en yüksek izleyici rakamlarından birine ulaşan yapımın çekim takvimi, oyuncu kadrosu ve gösterim tarihi hakkında merak edilenler netleşti. Avrasya Gençlik Oyunları temasıyla dikkat çeken filmin vizyon macerasına ve çekim aşamalarına dair en güncel bilgileri sizler için derledik.

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ? İŞTE DEV PRODÜKSİYONUN KURULDUĞU YERLER

Şahan Gökbakar’ın fenomen haline gelen serisinin beşinci halkası olan Recep İvedik 5, hem Türkiye’de hem de yurt dışında kurulan setleriyle dikkat çekiyor. Filmin hikayesi milli sporcuları bir organizasyona götüren Recep’in maceralarını konu aldığı için çekimlerin büyük bir bölümü Makedonya'nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirildi. Avrasya Gençlik Oyunları sahneleri için Üsküp’teki modern spor tesisleri ve stadyumlar kullanılırken, hikayenin başlangıç ve hazırlık kısımları için İstanbul’un farklı semtlerinde setler kuruldu.

RECEP İVEDİK 5 NE ZAMAN ÇEKİLDİ? VİZYON TARİHİ VE REKORLAR

İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de filmin çekim takvimi. Recep İvedik 5, 2016 yılının Eylül ve Ekim aylarında çekildi. Yaklaşık 8 hafta süren çekim ve hummalı bir kurgu sürecinin ardından film, 16 Şubat 2017 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Vizyona girdiği dönemde Türk sinema tarihinin en yüksek açılış rakamlarından birine imza atarak milyonlarca kişi tarafından izlendi.

ÜSKÜP’TE OLİMPİYAT RÜZGARI: ÇEKİM MEKANLARININ DETAYLARI

Filmin atmosferini belirleyen olimpiyat köyleri, antrenman sahaları ve yarışma alanları için Üsküp tercih edilmesinin ana sebebi, şehrin sunduğu geniş spor imkanları oldu. Recep İvedik ve ekibinin madalya mücadelesi verdiği sahnelerde;

• Üsküp Şehir Stadyumu: Atletizm ve açılış sahnelerine ev sahipliği yaptı.

• Boris Trajkovski Spor Merkezi: Farklı spor dallarının çekimlerinde kullanıldı.

• İstanbul Sancaktepe ve Etiler: Filmin Türkiye’deki giriş sahneleri için bu bölgeler tercih edildi.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU VE KADROSU

Serinin bu bölümünde Recep, vefat eden bir dostunun son arzusunu yerine getirmek için milli sporculardan oluşan kafileyi Üsküp'e götürmeye karar verir. Ancak kafiledeki sporcuların başına gelen talihsiz bir olay sonrası, ay-yıldızlı formayı terletmek ve ülkeyi temsil etmek Recep ve arkadaşlarına kalır. Şahan Gökbakar’a bu macerada Nurullah Çelebi, Orkan Varan ve Deniz Ceylan gibi isimler eşlik ediyor.

GİŞE REKORTMENİ FİLMİN KAMERA ARKASI

Çekimler sırasında Makedonya halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan ekip, özellikle Üsküp sokaklarındaki çekimlerde renkli anlar yaşadı. Şahan Gökbakar’ın yerel halkla girdiği diyaloglar ve setteki yüksek enerji, filmin doğal komedi yapısına da büyük katkı sağladı. Türk sinemasının en başarılı ticari yapımlarından biri olan Recep İvedik 5, günümüzde de televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer almayı sürdürüyor.