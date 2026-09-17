Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 5 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 5 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 5 konusu nedir, Recep İvedik 5 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 5 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin maceralarını konu alan Recep İvedik 5 filmi, serinin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği film, komedi unsurları ve farklı ülkelerde geçen hikâyesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler ise Recep İvedik 5 filminin çekim yerini, çekim tarihini, oyuncu kadrosunu ve konusunu araştırıyor. Peki, Recep İvedik 5 nerede çekildi, ne zaman çekildi? İşte filme dair merak edilenler…

RECEP İVEDİK 5 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 5’in çekimleri 2016 yılında gerçekleştirildi. Film, serinin önceki yapımlarında olduğu gibi Togan Gökbakar tarafından yönetildi. Senaryosu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar tarafından kaleme alındı.

Film, 16 Şubat 2017 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluştu. Recep İvedik serisinin beşinci filmi olan yapım, vizyona girdiği dönemde yoğun ilgi gördü.

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 5 filminin çekimleri ağırlıklı olarak Türkiye ve Makedonya’da gerçekleştirildi. Filmin hikâyesinde Recep İvedik’in bir spor kafilesiyle birlikte yurt dışına çıkması nedeniyle çekimlerin bir bölümü Makedonya’da yapıldı.

Yapımda farklı şehir ve mekânlardan yararlanılırken, filmin bazı sahneleri İstanbul’da çekildi. Makedonya’daki çekimler ise hikâyenin yurt dışında geçen bölümlerine görsel bir atmosfer oluşturdu.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Recep İvedik 5’in hikâyesinde Recep İvedik, mahallesinden tanıdığı bir sporcu kafilesinin başına geçerek onları uluslararası bir organizasyona götürür. Ancak yolculuk sırasında yaşanan gelişmeler sonucunda Recep İvedik kendisini beklenmedik bir maceranın içinde bulur.

Türkiye’yi temsil etmek üzere müsabakalara katılan sporcuların yaşadığı çeşitli sorunlar, Recep İvedik’in kendine özgü yöntemleriyle çözülmeye çalışılır. Film boyunca komedi unsurları ön plana çıkarken, Recep İvedik’in takım arkadaşlarına yardım etme çabası da hikâyenin temelini oluşturur.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik 5’in başrolünde serinin başından beri Recep İvedik karakterini canlandıran Şahan Gökbakar bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Orkan Varan, Deniz Ceylan, Zeynep Şimşek ve Nurullah Çelebi gibi isimler yer alıyor.

Filmde Recep İvedik’in yanı sıra spor kafilesinde bulunan karakterler de hikâyenin önemli bölümünü oluşturuyor. Oyuncuların canlandırdığı karakterler, Recep İvedik’in yurt dışındaki macerasında yaşanan komik olaylara eşlik ediyor.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Recep İvedik serisinin farklı filmlerinde de yönetmenlik yapan Gökbakar, beşinci filmde Recep İvedik’in macerasını spor teması etrafında şekillendiriyor.

Senaryoda ise Togan Gökbakar ile Şahan Gökbakar’ın imzası bulunuyor. Böylece serinin karakteristik mizah anlayışı Recep İvedik 5’te de devam ediyor.

RECEP İVEDİK 5 HAKKINDA KISA BİLGİLER

Recep İvedik 5, serinin beşinci filmi olarak 2017 yılında vizyona girdi. Filmde Recep İvedik’in bir spor kafilesiyle çıktığı yurt dışı yolculuğu ve bu yolculuk sırasında yaşanan komik olaylar anlatılıyor. Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı yapımın yönetmenliğini Togan Gökbakar üstleniyor.