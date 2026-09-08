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Real Madrid Inter maçı hangi kanalda? Real Madrid Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Real Madrid Inter maçı hangi kanalda? Real Madrid Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
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Real Madrid - Inter maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında oynanacak karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid Inter maçı hangi kanalda? Real Madrid Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid - Inter karşılaşması için geri sayım başladı. İspanyol devi Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Inter'i konuk edecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid Inter maçı hangi kanalda? Real Madrid Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Detaylar...

REAL MADRID INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Inter karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında oynanacak. Santiago Bernabéu'da gerçekleştirilecek mücadele, spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakem kadrosu da belli oldu. UEFA'nın resmi hakem listesinde Real Madrid - Inter mücadelesinin orta hakemi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver olarak açıklandı.

REAL MADRID INTER MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftası kapsamında oynanacak Real Madrid - Inter maçı, tabii Spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. 

REAL MADRID INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Inter maçı, 8 Eylül 2026 Salı akşamı oynanacak. Santiago Bernabéu'da gerçekleştirilecek mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA'nın resmi programında da Real Madrid - Inter karşılaşması 8 Eylül 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk hafta maçı olarak yer alıyor.

Karşılaşmada düdüğü İngiliz hakem Michael Oliver çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. VAR'da ise Andrew Dallas görev yapacak

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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