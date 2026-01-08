Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Madrid Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler

Güncelleme:
Atletico Madrid Real Madrid Süper Kupa maçına saatler kaldı. Maç öncesi Atletico Madrid Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Atletico Madrid Real Madrid maçı yayın bilgisi!

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Real Madrid maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Atletico Madrid Real Madrid maçınıS Sport Plus kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
