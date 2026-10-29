Real Madrid Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, Real Madrid Fenerbahçe Tarfin maçı nereden CANLI izlenir?

Real Madrid – Fenerbahçe Tarfin maçı bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Euroleague’in yayıncısı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç ayrıca uydu üzerinden İdman TV’de de ekrana gelecek. İşte Real Madrid – Fenerbahçe Tarfin maçının saati ve yayın bilgileri.

REAL MADRİD FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki Euroleague karşılaşması, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Azerbaycan’ın spor kanalı İdman TV’den de canlı olarak ekrana gelecek.

REAL MADRİD FENERBAHÇE TARFİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

S Sport ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşmayı bu kanallardan izlemek isteyenlerin abonelik sahibi olması gerekiyor. İdman TV ise Azerspace uydusu (46 Derece Doğu) üzerinden yayın yapıyor; bu kanalı izleyebilmek için çanak antenin ilgili uyduya ayarlanmış olması gerekiyor.

REAL MADRİD FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport’u Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan takip edebilecek. S Sport, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise maçı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor.

REAL MADRİD FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45’te, İspanya yerel saatiyle ise 20.45’te başlayacak.

REAL MADRİD FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Real Madrid’in Euroleague maçlarına ev sahipliği yaptığı Madrid’deki Movistar Arena’da oynanacak.

FENERBAHÇE’DE ÇİFT MAÇ HAFTASI

Fenerbahçe Tarfin, Euroleague’de yoğun bir haftayı geride bırakıyor. Sarı-lacivertliler, haftanın ilk maçında salı akşamı İspanya’da Valencia Basket ile karşılaşmış, bu akşam ise yine İspanya’da Real Madrid ile mücadele edecek.

İKİ DEV KARŞI KARŞIYA

Real Madrid, Euroleague tarihinin en çok şampiyonluk kazanan kulübü olarak Avrupa basketbolunun en köklü ekipleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe ise 2017 ve 2025’te kazandığı Euroleague şampiyonluklarıyla Türk basketbolunun Avrupa’daki en başarılı temsilcileri arasında bulunuyor. İki takım arasındaki maçlar, Euroleague’in en çekişmeli rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın resmi yayıncılar üzerinden izlenmesi öneriliyor.