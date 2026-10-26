Real Madrid Barcelona maç özeti izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona maçında golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Barcelona ile Real Madrid, LaLiga kapsamında oynanan El Clasico mücadelesinde karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın ardından maç özeti, gol görüntüleri ve mücadelede fileleri havalandıran isimler merak konusu oldu.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Real Madrid, bu sonuçla El Clasico'dan üç puanla ayrıldı.

REAL MADRID BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLE! (VİDEO)

Barcelona-Real Madrid maçının özeti ve gol görüntüleri, futbolseverler tarafından araştırılıyor. El Clasico'da atılan golleri ve karşılaşmanın önemli anlarını izlemek isteyenler, LaLiga'nın resmi video içeriklerini takip edebilir. Maçın resmi karşılaşma sayfasına ve video bölümüne LaLiga'nın internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

REAL MADRID BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

REAL MADRID BARCELONA MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki karşılaşmada üç gol kaydedildi. Gollerin dakikaları ve golcü futbolcular şöyle:

41. dakika: Kylian Mbappé, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

61. dakika: Raphinha, Barcelona adına skoru 1-1'e getirdi.

87. dakika: Kylian Mbappé, Real Madrid'in ikinci golünü atarak takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşma, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI NE ZAMAN OYNANDI?

Barcelona ile Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü karşılaştı. Spotify Camp Nou'da oynanan mücadele, sezonun ilk El Clasico karşılaşması olarak kayıtlara geçti.