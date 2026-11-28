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Real Madrid Alaves maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport ve S Sport Plus. İspanya La Liga kapsamındaki Real Madrid Alaves maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

REAL MADRİD ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Alaves maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, İspanya La Liga kapsamında oynanacak.

REAL MADRİD ALAVES MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan ve Disney+ üzerinden izlenebiliyor. Maçı izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport Plus'ta maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor. Platformun yayınları herhangi bir uydu ya da kablo platformunda kanal numarasıyla yer almıyor.

REAL MADRİD ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Alaves maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma İspanya La Liga kapsamında yapılacak.

REAL MADRİD ALAVES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Alaves maçı, Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD ALAVES MAÇININ ÖNEMİ NE?

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk edecek. Şampiyonluk yarışındaki Real Madrid, iç sahada galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Real Madrid, 13 maçta 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 33 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. Eflatun-beyazlılar bu süreçte 33 gol attı, kalesinde 11 gol gördü. Alaves ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 16 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

REAL MADRİD VE ALAVES SON DURUM

Real Madrid, son beş maçının tamamını kazandı ve bu maçlarda 16 gol attı. Alaves ise son beş maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İSPANYA LA LİGA HAKKINDA

Santiago Bernabéu, yenileme çalışmalarının ardından Avrupa'nın en modern stadyumları arasında yer alıyor. Yaklaşık 80 bin kişilik kapasitesiyle İspanya'nın en büyük stadyumlarından biri olan Bernabéu, Real Madrid'in tarihi evi olarak biliniyor.