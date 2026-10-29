Rayan Cherki kimdir? Brighton'ı kupadan eleyen penaltıyı atan Manchester City'nin 10 numarası

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Etihad Stadı'ndaki gecenin son vuruşu Rayan Cherki'nin ayağından çıktı. Manchester City, 28 Ekim 2026'da oynanan İngiltere Lig Kupası dördüncü tur maçında Brighton'ı penaltılarla 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Normal süre 2-2 bitti. Cherki hem beraberlik golünü attı hem de seriyi kapattı.

RAYAN CHERKİ BRIGHTON MAÇINDA NE YAPTI?

Rayan Cherki, Brighton maçında 73. dakikada serbest vuruştan beraberlik golünü attı ve penaltı atışlarında takımına turu getiren son vuruşu gole çevirdi. Brighton, 30. dakikada Malick Yalcouye ile öne geçmişti. Mateo Kovacic 40. dakikada skoru eşitledi, Georginio Rutter ise ikinci yarının ilk iki dakikası dolmadan konuk ekibi yeniden öne taşıdı.

Cherki'nin serbest vuruşu Vitor Reis'e çarparak kaleci Jason Steele'i avladı. Penaltılarda ilk atışı kaçıran Kovacic oldu; yedek kaleci Geronimo Rulli ise Yasin Ayari ve Lewis Dunk'ın vuruşlarını kurtardı. Manchester City'nin çeyrek finaldeki rakibi Bradford City.

RAYAN CHERKİ KİMDİR?

Rayan Cherki, Manchester City'de 10 numaralı formayı giyen Fransız ofansif orta saha oyuncusu. Tam adı Mathis Rayan Cherki. Kanatta da oynayabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor.

Futbola 2009'da Saint-Priest'te başladı, bir yıl sonra Olympique Lyonnais altyapısına geçti. Lyon'la ilk profesyonel sözleşmesini 7 Temmuz 2019'da imzaladı. A takımdaki ilk maçına 19 Ekim 2019'da Dijon karşısında çıktı.

Şampiyonlar Ligi'ne de çok erken çıktı: 27 Kasım 2019'daki Zenit maçında 16 yaş 102 günlüktü. 4 Ocak 2020'de Fransa Kupası'nda Bourg-en-Bresse'e attığı golle Lyon'un en genç golcüsü oldu. 2024-25 sezonunda 11 asistle Ligue 1'in asist kralı oldu. Aynı sezon Avrupa Ligi'nde 8 asistle zirvede yer aldı ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.

RAYAN CHERKİ KAÇ YAŞINDA?

Rayan Cherki 23 yaşında. 17 Ağustos 2003'te doğdu.

RAYAN CHERKİ NERELİ?

Rayan Cherki, Fransa'nın Lyon kentinde doğdu. Ailesi Cezayir ve İtalyan kökenli. Anne tarafı Cezayir'in Biskra bölgesinden, baba tarafının kökleri ise Cezayir ile İtalya'nın Bari kentine uzanıyor.

RAYAN CHERKİ MANCHESTER CITY'YE NE ZAMAN GELDİ?

Rayan Cherki'nin Manchester City'ye transferi 10 Haziran 2025'te açıklandı. İngiliz kulübü Fransız oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni takımındaki ilk golünü 22 Haziran 2025'te Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain'e attı. Premier Lig'deki ilk maçında, 16 Ağustos 2025'te Wolverhampton deplasmanında da gol attı. 2025-26 sezonunun sonunda PFA'nın Premier Lig yılın takımına seçildi.

RAYAN CHERKİ FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI MI?

Rayan Cherki, Fransa A Milli Takımı'nda ilk maçına 5 Haziran 2025'te İspanya karşısında çıktı. Uluslar Ligi yarı finalindeki o maçta hem gol attı hem asist yaptı ama Fransa 5-4 kaybetti.

Cherki, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna da 14 Mayıs 2026'da çağrıldı. Ondan önce 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Fransa kadrosunda yer almıştı.