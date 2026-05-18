Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Rasim Ozan Kütahyalı neden tutuklandı?

Türk medya dünyasında son yıllarda en çok konuşulan isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı, hem yazılı basındaki köşe yazıları hem de televizyon programlarındaki yorumlarıyla geniş bir kitle tarafından tanınmaktadır. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, Türk basınında köşe yazarlığı ve televizyon yorumculuğu ile tanınan bir medya figürüdür. 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Eğitim hayatı ve medya kariyerine erken yaşlarda yön veren Kütahyalı, özellikle yazılı basın ve televizyon programlarında yaptığı yorumlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Kariyeri boyunca farklı medya kuruluşlarında görev alan Rasim Ozan Kütahyalı, özellikle güncel politik gelişmeler ve spor gündemi üzerine yaptığı yorumlarla öne çıkmıştır. Yazılı basında köşe yazılarıyla dikkat çeken Kütahyalı, bir dönem Güneş Gazetesi bünyesinde de görev yapmıştır.

Televizyon ekranlarında ise spor ve gündem tartışma programlarında yer alarak bilinirliğini artırmıştır. Özellikle “Beyaz Futbol” ve “Derin Futbol” programlarındaki yorumları, onun medya kariyerinde önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Sert üslubu, polemiklere açık yorum tarzı ve gündem belirleyen açıklamalarıyla Türk medya tarihinde dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Rasim Ozan Kütahyalı, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NERELİ?

Rasim Ozan Kütahyalı, İzmir doğumludur.

RASİM OZAN KÜTAHYALI EŞİ KİM?

Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Pınar Ayaz’dır. Pınar Ayaz, Türkiye Jimnastik Federasyonu bünyesinde görev yapan bir pilates antrenörü olarak bilinmektedir. Spor ve sağlıklı yaşam alanında uzmanlaşan Ayaz, özellikle pilates eğitmenliği çalışmalarıyla tanınmaktadır.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NEDEN TUTUKLANDI?

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları kapsamında gözaltına alınan yandaş TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kütahyalı'nın MASAK raporunda yer alan milyonluk hesap hareketleri ile ilgili soruların hepsine, "Bilmiyorum" şeklinde aynı cevabı vermesi dikkat çekti.