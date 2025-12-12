12 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Rasim Akpınar, İzmir Bakırçay Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır. Peki, Rasim Akpınar kimdir? İzmir Bakırçay Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar kaç yaşında, nereli? Rasim Akpınar hangi dersleri veriyor? Rasim Akpınar'ın özel hayatı ve akademik hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde!

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. RASIM AKPINAR KİMDİR?

Bu atama, üniversitenin akademik ve idari yapılanmasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Rektör Akpınar, kamu yönetimi ve yerel yönetimler alanlarında derin bir akademik geçmişe sahip deneyimli bir akademisyendir.

Yeni göreviyle birlikte Akpınar'ın liderliğinde üniversitenin akademik kapasite, araştırma faaliyetleri ve eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve öğrenci merkezli eğitim politikalarının uygulanması da öncelikli konular arasında yer alıyor.

PROF. DR. RASİM AKPINAR KAÇ YAŞINDA, RASİM AKPINAR NERELİ?

Prof. Dr. Rasim Akpınar'ın doğum yılı resmi kaynaklarda belirtilmemektedir. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Akpınar, yüksek lisans ve doktora derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde almıştır. Doktora çalışmaları özellikle kamu yönetimi alanına odaklanmış ve bu alanda uzmanlaşmasını sağlamıştır.

Rasim Akpınar'ın aslen nereli olduğu hakkında doğrudan bilgi bulunmamakla birlikte, uzun yıllar akademik ve idari görevlerini Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerde ve kamu kurumlarında sürdürdüğü bilinmektedir.

RASİM AKPINAR'IN VERDİĞİ DERSLER

Prof. Dr. Rasim Akpınar, lisans ve çift anadal programlarında çeşitli dersler vermiştir. Bu dersler, öğrencilerin kamu yönetimi ve yerel politika alanındaki akademik gelişimini desteklemektedir.

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler

Yerel Yönetimler-1

Kentleşme ve Konut Politikaları

Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Yerelleşme Politikaları

Yerel Yönetimler-2

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Uluslararası Çevre Politikaları

Kamu Yönetimine Giriş

Lisans Çift Anadal Programında Verdiği Dersler

Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler

Kentleşme Kuramları