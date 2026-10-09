Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı sorusu, karşılaşma öncesinde en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncunun maçta yer alıp almayacağı, mücadelenin kaderini etkileyebilecek önemli detaylardan biri olarak görülüyor. Peki, Raphinha neden yok, sakatlığı mı var? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

RAPHİNHA GALATASARAY MAÇINDA YOK MU? HANSI FLICK AÇIKLADI

Raphinha Galatasaray maçında yok mu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'dan sarı-kırmızılı taraftarları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, Brezilyalı yıldız Raphinha'nın RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada forma giymeyeceğini açıkladı. Oyuncusunu riske atmak istemediğini söyleyen Alman çalıştırıcı, yoğun maç takvimine de sert tepki gösterdi. İşte Raphinha'nın durumuyla ilgili tüm detaylar...

RAPHİNHA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barcelona'nın en etkili hücum oyuncularından Raphinha, Galatasaray karşılaşmasında forma giymeyecek. Teknik direktör Hansi Flick, Brezilyalı yıldızın RAMS Park'taki mücadelede kadroda yer almayacağını bizzat duyurdu. Bu gelişme, Barcelona'nın hücum hattında önemli bir eksiklik anlamına geliyor.

RAPHİNHA SAKAT MI?

Hansi Flick, Raphinha'nın oynamayacak olmasının bir sakatlıktan kaynaklanmadığını vurguladı. Alman teknik adam, oyuncunun geçen sezon üç kez sakatlık yaşadığını hatırlatarak, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için dikkatli olmak istediklerini belirtti. Flick, Raphinha'nın hem bir sonraki maçta hem de Galatasaray karşılaşmasında forma giymeyeceğini ifade etti.

"30 BİN KİLOMETRE UZAKTA OYNAMAK GEREKLİ MİYDİ?"

Açıklamalarında milli takım maçlarının futbolcular üzerindeki yüküne de değinen Flick, özellikle Avustralya'da oynanan karşılaşmalara tepki gösterdi. Her oyuncunun milli takımı için forma giymek istediğini ve bunun futbolcuların doğasında olduğunu söyleyen Flick, takvimleri değiştiremeyeceklerini kabul etti. Raphinha'nın her zaman yüzde yüzünü verdiğini vurgulayan Alman teknik adam, 30 bin kilometre uzaklıkta maç oynamanın gerçekten gerekli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

"OYUNCULAR ÜZERİNDE ÇOK FAZLA BASKI VAR"

Yoğun fikstürün oyuncuları fiziksel olarak zorladığını belirten Flick, hazırlık maçlarının planlanmasını da eleştirdi. Futbolcular üzerinde ciddi bir baskı olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, mevcut durumun ideal olmadığını ancak bunu değiştirmenin kendi elinde olmadığını ifade etti. Flick, bu nedenle oyuncularının süre yönetimini dikkatle yapmak zorunda olduğunun altını çizdi.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen Galatasaray - Barcelona karşılaşması, 13 Ekim Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE?

İki takım arasındaki dev karşılaşma, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, Raphinha'dan yoksun çıkacak Barcelona karşısında taraftarı önünde avantaj yakalamayı hedefliyor.