RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gece? Ramazan Bayramı ne zaman?

Dini Günler Takvimi'nin açıklanmasıyla birlikte İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayına ilişkin tarih detayları netleşti. Manevi iklimi, ibadet yoğunluğu ve toplumsal dayanışma ruhuyla 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman için ayrı bir anlam taşıyor. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gece? Ramazan Bayramı ne zaman? Detaylar...

RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026

Dini Günler Takvimi'nin açıklanmasıyla birlikte Ramazan ayı başlangıç tarihi 2026 yılı için netlik kazandı. İslam dünyasında manevi derinliği, paylaşma ve ibadet yoğunluğuyla ayrı bir yere sahip olan 11 ayın sultanı Ramazan, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Takvime göre Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Oruç ibadetinin ilk günü olan bu tarih, aynı zamanda Ramazan ayının resmen başlangıcı kabul ediliyor. Ramazan ayı boyunca oruç, teravih namazları, fitre ve zekât ibadetleri yerine getirilecek; manevi atmosfer toplumun her kesiminde hissedilecek.

Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihle birlikte oruç ibadeti tamamlanacak ve ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Açıklanan bu tarihler, Dini Günler Takvimi esas alınarak belirlenmiş olup İslam dünyasında güvenilirliği kabul edilen resmi kaynaklara dayanmaktadır.

BU YIL RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Bu yıl Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusu, yılın en çok araştırılan dini konuları arasında yer alıyor. Özellikle oruç hazırlığı yapan vatandaşlar, sahur ve iftar planlarını bu tarihlere göre şekillendiriyor.

2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Bu tarih, orucun ilk günü olarak kabul edilirken; bir önceki gece sahura kalkılacak ve ilk oruç için niyet edilecek. Ramazan ayı boyunca yaklaşık bir ay sürecek olan ibadet dönemi, manevi yoğunluğu ve toplumsal dayanışmayı da beraberinde getirecek.

Ramazan'ın başlangıç tarihi, hicri takvime göre belirlendiği için her yıl miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. 2026 yılı için açıklanan bu tarih, resmi dini takvimle kesinleşmiş durumda.

2026 İLK SAHUR HANGİ GECE?

Ramazan ayına hazırlık sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de 2026 ilk sahur hangi gece? sorusu oluyor. Oruç ibadetinin fiilen başlaması açısından sahur vakti büyük önem taşıyor.

Takvime göre ilk sahur, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Bu gece, Müslümanlar ilk kez sahura kalkarak Ramazan ayına niyet edecek. Sahur, oruç ibadetinin sünnetlerinden biri olarak kabul edilirken, hem bedensel hem de manevi hazırlığın önemli bir parçası olarak görülüyor.

İlk sahurun ardından 19 Şubat Perşembe günü ilk oruç tutulacak ve Ramazan ayının manevi yolculuğu başlamış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılanan Ramazan Bayramı idrak edilecek. "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu da bu nedenle sıkça araştırılıyor.

2026 yılı için Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde belirlendi:

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı'nın 1. günü

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı'nın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı'nın 3. günü

Toplam 3 gün sürecek Ramazan Bayramı, cuma günü başlayarak hafta sonu boyunca devam edecek. Bayram süresince bayram namazları kılınacak, aile ziyaretleri yapılacak ve toplumsal dayanışma ön plana çıkacak.