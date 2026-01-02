Rahmi Özkan Müge Anlı'dan ayrıldı mı? Rahmi Özkan artık Müge Anlı'da artık olmayacak mı?

Rahmi Özkan ve Müge Anlı ilişkisi hakkında izleyicilerde merak uyandıran sorular gündemde. "Rahmi Özkan artık programda olacak mı?" veya "Müge Anlı'dan ayrıldı mı?" gibi başlıklar sosyal medyada tartışma konusu olurken, izleyiciler gelişmeleri yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında ele alınıyor.

MÜGE ANLI İLE RAHMİ ÖZKAN ARASINDA GERGİNLİK Mİ YAŞANDI?

31 Aralık günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında kısa süreli bir sözlü gerilim dikkat çekti. Rahmi Özkan, konuk Arif Göçer ile ilgili fikirlerini paylaşırken, Müge Anlı bu görüşlere tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede tatlıya bağlandı, ancak ekranlarda yaşanan bu anlar izleyicilerin ilgisini çekti.

MÜGE ANLI İLE RAHMİ ÖZKAN OLAYI NEDİR?

Olay, program sırasında Rahmi Özkan'ın konukla ilgili görüşlerini dile getirmesi ve Müge Anlı'nın bu görüşleri eleştirmesiyle başladı. Rahmi Özkan, yapılan eleştirinin düzeltilmesini talep etti. Sözlü gerginlik kısa sürdü ve taraflar durumu tatlıya bağladı. 2 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümde ise Rahmi Özkan programa katılmadı.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Rahmi Özkan, Türkiye'de avukatlık yapan ve zaman zaman televizyon programlarında hukuki görüşlerini paylaşan bir hukukçudur. Özellikle Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi sosyal konulara odaklanan programlarda yer almıştır.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, uzun yıllardır ekranlarda yer alan, Türkiye'nin tanınmış televizyon sunucularından biridir. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, kayıp kişiler, faili meçhul olaylar ve sosyal konulara odaklanır. Çözüm odaklı yaklaşımı ve deneyimiyle geniş bir izleyici kitlesine sahiptir.