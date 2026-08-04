Rafet Dalkıran kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Rafet Dalkıran kaç yaşında, nereli?

2026 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklanan kararlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Peki, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Rafet Dalkıran kimdir?, Orgeneral Rafet Dalkıran kaç yaşında, Rafet Dalkıran nereli? İşte resmi bilgiler doğrultusunda Orgeneral Rafet Dalkıran'ın eğitim hayatı, askeri kariyeri ve görevleri...

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ATANAN RAFET DALKIRAN KİMDİR?

2026 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Rafet Dalkıran, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllara yayılan görev tecrübesiyle dikkat çekmektedir.

16 Nisan 1966 tarihinde Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde dünyaya gelen Rafet Dalkıran, askeri eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Türk Hava Kuvvetleri saflarında görev almaya başladı.

1988 yılında Hava Harp Okulundan mezun olan Dalkıran, ardından Hava Harp Akademisini tamamlayarak kurmay subay unvanını aldı. Pilot sınıfında görev yapan Dalkıran, kariyeri boyunca hem karargâh görevlerinde hem de kritik birlik komutanlıklarında çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Meslek hayatı boyunca Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde farklı seviyelerde görev yapan Orgeneral Rafet Dalkıran, 2025 yılında orgeneral rütbesine terfi ederek Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine atandı.

2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

ORGENERAL RAFET DALKIRAN KAÇ YAŞINDA?

Orgeneral Rafet Dalkıran, 16 Nisan 1966 tarihinde doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

RAFET DALKIRAN NERELİ?

Rafet Dalkıran, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi doğumludur.

ASKERİ EĞİTİMİ VE MESLEK HAYATI

Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi kariyer süreci kronolojik olarak şu şekilde ilerledi:

1988 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldu.

Hava Harp Akademisini tamamlayarak kurmay subay oldu.

2008 yılında hava pilot kurmay albay rütbesine yükseldi.

2015 yılında tuğgeneral oldu.

Tuğgeneral rütbesinin ardından sırasıyla şu görevlerde bulundu:

2015-2016: Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

2016-2017: 5. Ana Jet Üssü Komutanlığı

2017-2018: Hava Harp Okulu Komutanlığı

2018 yılında tümgeneral rütbesine terfi eden Dalkıran, 2018-2021 yılları arasında 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı görevini yürüttü.

2021 yılında korgeneral rütbesine yükselmesinin ardından;

2021-2022: Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı

2022-2025: Türk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2025 yılında orgeneral rütbesine terfi eden Dalkıran, aynı yıl Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine atandı.

GÖREV YAPTIĞI BİRİMLER VE KOMUTANLIKLAR

Orgeneral Rafet Dalkıran'ın görev yaptığı başlıca karargâh ve birlikler şunlardır:

Karargâh Görevleri

Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı

Türk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı

Komutanlık Görevleri

Ana Jet Üssü Komutanlığı

Hava Harp Okulu Komutanlığı

Ana Jet Üssü Komutanlığı

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı (2026 YAŞ kararları kapsamında)

2026 YAŞ KARARLARIYLA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÖREVİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından açıklanan kararlarla Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.