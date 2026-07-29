Rafael Leao Galatasaray'a mı geliyor, Rafael Leao Galatasaray'la anlaştı mı?

Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürerken Avrupa futbolunun yıldız isimlerinden Rafael Leao'nun sarı-kırmızılı ekiple anıldığı yönündeki haberler gündeme damga vurdu. Taraftarlar, Rafael Leao'nun Galatasaray'a transfer olup olmayacağını ve taraflar arasında resmi bir anlaşma yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte Rafael Leao transferiyle ilgili son iddialar ve öne çıkan detaylar.

RAFAEL LEAO GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Rafael Leao için Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi. Milan forması giyen Portekizli yıldızın transferiyle ilgili İtalyan basınından peş peşe dikkat çeken haberler gelirken, "Rafael Leao Galatasaray'a mı geliyor?" ve "Rafael Leao Galatasaray'la anlaştı mı?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor.

GALATASARAY'DAN SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF

İtalyan gazeteci Daniele Longo'nun haberine göre Galatasaray, Rafael Leao için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Milan'a iletti. Sarı-kırmızılıların, 50 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir paket sunduğu, oyuncuyla ise yıllık 10 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Haberde Milan yönetiminin ise satın alma opsiyonunun zorunlu hale getirilmesini istediği belirtildi. Galatasaray'ın teklifini bu doğrultuda güncellemesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin önemli ölçüde artabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE YARIŞTA BİR ADIM ÖNDE İDDİASI

Gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Rafael Leao transferinde Galatasaray'ın önünde bulunuyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin oyuncunun transferi için ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği ve temasların ardından Milano'dan ayrıldığı kaydedildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde yeni temasların yapılmasının beklendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre Fenerbahçe, Milan'a 5 milyon Euro kiralama bedeli, 40 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi ve 3 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu. Sarı-lacivertlilerin Rafael Leao'ya ise yıllık 8 milyon Euro maaş önerdiği, ancak oyuncu cephesiyle henüz nihai anlaşmanın sağlanamadığı öne sürüldü.

Portekizli yıldızın, sportif açıdan Avrupa'daki diğer seçenekleri de değerlendirdiği ancak Fenerbahçe'nin teklifini ciddi şekilde masada tuttuğu ifade edildi.

MILAN'IN ÖNCELİĞİ TRANSFER MODELİ

İtalyan basınındaki haberlerde Milan'ın, Galatasaray'ın sunduğu maaş ve bonservis paketini ekonomik açıdan olumlu bulduğu ancak transfer modelinde değişiklik talep ettiği belirtildi. Kulübün zorunlu satın alma maddesi konusunda ısrarcı olduğu, görüşmelerin bu detay üzerinden devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin de transfer yarışından çekilmediği ve oyuncuyu kadrosuna katabilmek için girişimlerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

RAFAEL LEAO'NUN KARİYERİ

26 yaşındaki Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra santrfor ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Portekizli futbolcu, 2019 yılında Lille'den Milan'a transfer oldu ve İtalyan ekibinde çıktığı 291 resmi maçta 80 gol, 65 asist üretti.

Portekiz Milli Takımı formasını 49 kez giyen yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gole imza attı. Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon Euro olarak gösteriliyor. Transfer sürecine ilişkin resmi açıklamaların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.