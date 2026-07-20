Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürerken, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao ile ilgili iddialar yeniden gündeme geldi. Peki, Rafael Leao Galatasaray'a gelecek mi, Galatasaray Rafael Leao'yla anlaştı mı? İşte transfer söylentileri, son gelişmeler ve merak edilen tüm detaylar.

GALATASARAY'DAN RAFAEL LEAO İÇİN İLK HAMLE

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Rafael Leao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Portekizli yıldızın transferi için ilk adımı attığı öne sürülürken, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde kiralık mı yoksa bonservisiyle mi olacağı ise Milan ile yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

MENAJER ARACILIĞIYLA İLK TEMAS SAĞLANDI

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığı bilgilere göre, Galatasaray yönetiminin görevlendirdiği bir menajer aracılığıyla Rafael Leao cephesiyle iletişim kuruldu. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmelerde oyuncunun transfer şartları değerlendirilmeye başlanırken, resmi sürecin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtiliyor.

RAFAEL LEAO TÜRKİYE HAKKINDA BİLGİ TOPLUYOR

Transfer sürecinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Rafael Leao'nun Türkiye'ye olan ilgisi oldu. İddialara göre Portekizli futbolcu, ilk temasın ardından Galatasaray ve Türkiye'deki yaşam koşulları hakkında yakın çevresinden detaylı bilgiler almaya başladı. Leao'nun İstanbul'daki yaşam, kulübün hedefleri ve takım ortamına ilişkin çeşitli sorular yönelttiği ifade ediliyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ TRANSFERDE ISRARCI

Galatasaray yönetiminin Rafael Leao transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyu kadrosuna katma konusunda kararlı olduğu aktarılırken, Leao'nun henüz nihai kararını vermediği ancak Galatasaray'ı ciddi seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği öne sürülüyor. Transferin seyrinin Milan ile yapılacak görüşmeler ve oyuncunun vereceği karar doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.