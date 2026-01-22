Rafa Silva hangi takıma gitti, Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva hakkında transfer iddiaları gündemi sallıyor. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmadığı ve yeni adresinin neresi olduğu araştırılırken, taraftarlar "Rafa Silva hangi takıma gitti?" sorusuna yanıt arıyor.

RAFA SİLVA HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmen gerçekleşti ve Portekizli yıldız Rafa Silva, eski kulübü Benfica'ya geri döndü. Siyah-beyazlı kulüp, 22 Ocak 2026 itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle transferin tüm detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İşte Beşiktaş'taki Rafa Silva dönemini kapatan transferin perde arkası:

BEŞİKTAŞ AYRILIĞI KAP'A BİLDİRDİ: RAFA SILVA RESMEN BENFICA'DA

Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir takımdan ayrılmak istediği bilinen Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva (Rafa Silva) için Portekiz ekibi SL Benfica ile her konuda el sıkıştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verilerek, 32 yaşındaki oyuncunun yuvaya dönüşü resmileştirildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI VE BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş, KAP açıklamasında mali ayrıntılara girmemiş olsa da spor kamuoyuna sızan bilgilere göre Benfica bu transfer için siyah-beyazlılara yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 1 milyon Euro'luk performansa dayalı bonus maddesinin de yer aldığı ve toplam gelirin 7 milyon Euro seviyesine çıkabileceği belirtiliyor. Portekizli yıldızın, Beşiktaş'taki yüksek maaşından feragat ederek eski kulübüne gitmek için ciddi bir fedakarlık yaptığı da gelen haberler arasında.

RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ VE VEDASI

2024 yılında büyük umutlarla transfer edilen Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 65 resmi maçta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Siyah-beyazlı forma altında 23 gol atıp 16 asist yaparak toplam 39 gole doğrudan katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş kariyerine bir de Türkiye Süper Kupası zaferi sığdırdı. Ancak 2025 yılı sonundan itibaren yaşanan form düşüklüğü ve takımdan ayrılma isteği, bu ayrılığın kaçınılmaz hale gelmesine neden oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 10 NUMARA ARAYIŞI BAŞLADI

Rafa Silva'nın ayrılığıyla boşalan ofansif orta saha bölgesi için Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların gündeminde Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen James McAtee gibi genç ve dinamik isimlerin olduğu konuşuluyor. Ara transfer döneminin son günlerine girilirken, Beşiktaş'ın Rafa Silva'dan gelen bonservis geliriyle kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.