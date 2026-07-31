Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Quick Sigorta A.Ş., halka arz sürecinde talep toplama aşamasını tamamlamaya hazırlanıyor. 12 yıl aradan sonra Borsa İstanbul'da halka açılan ilk sigorta şirketi olma özelliğini taşıyan Quick Sigorta, aynı zamanda borsada işlem görecek 7. sigorta şirketi olarak yatırımcıların karşısına çıkacak. 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından gözler işlem başlangıç tarihine çevrildi. Peki, Quick Sigorta borsada ne zaman işlem görecek? Quick Sigorta kaç lot verir? İşte halka arza ilişkin resmi olarak açıklanan tüm detaylar.

QUICK SİGORTA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Quick Sigorta'nın halka arzı, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleştiriliyor. Şirket için talep toplama işlemleri 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde, 76,60 TL sabit fiyat üzerinden yapıldı.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Quick Sigorta paylarının 6 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek Gong Töreni ile birlikte Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Şirket, borsada "QUICK" işlem koduyla yatırımcılarla buluşacak.

Quick Sigorta'nın halka arzına ilişkin açıklanan temel bilgiler şöyle:

Talep toplama tarihleri: 29-30-31 Temmuz 2026

Halka arz fiyatı: 76,60 TL (Sabit Fiyat)

Halka arz büyüklüğü: 3,7 milyar TL

İşlem kodu: QUICK

Borsada işlem görmeye başlayacağı tarih: 6 Ağustos 2026

Bu halka arzla birlikte Quick Sigorta, 12 yıl sonra halka açılan ilk sigorta şirketi olma özelliğini taşırken, Borsa İstanbul'da işlem gören 7. sigorta şirketi olarak yerini alacak.

QUICK SİGORTA KAÇ LOT VERİR?

Quick Sigorta halka arzında bireysel yatırımcılara toplam 28.987.770 lot pay eşit dağıtım yöntemiyle tahsis edildi.

Ancak kişi başına düşecek kesin lot miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek. Bu nedenle yatırımcıların alacağı net lot sayısı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre;

Bireysel yatırımcılara ayrılan toplam pay: 28.987.770 lot

Dağıtım yöntemi: Eşit dağıtım

Kişi başına düşecek lot miktarı: Başvuru yapan yatırımcı sayısına göre belirlenecek

Katılımın yoğunluğuna bağlı olarak kişi başına verilecek tahmini lot sayısı ve buna karşılık gelen yatırım tutarları ise talep toplama sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.