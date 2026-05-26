PTT bugün açık mı, kapalı mı? 26 Mayıs Arefe günü PTT şubeleri çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı yaklaşırken kamu kurumlarının mesai düzeni vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle posta, kargo ve bankacılık işlemlerini PTT üzerinden gerçekleştiren kişiler, “PTT şubeleri açık mı, arefe günü çalışıyor mu?” sorusuna yanıt arıyor.

26 MAYIS AREFE GÜNÜ PTT ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk gelmektedir. Resmi uygulamalara göre arefe günlerinde kamu kurumları tam gün tatil yapmamakta, yarım gün mesai sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle PTT şubelerinin de sabah saatlerinde hizmet vermesi, öğleye kadar açık kalması beklenmektedir.

Genel uygulamaya göre PTT şubeleri arefe günü sabah saatlerinde normal çalışma düzeninde hizmet verirken, öğleden sonra 12:00 veya 13:00 itibarıyla faaliyetlerini sonlandırabilmektedir. Ancak bu saatler şube yoğunluğu, bölgesel uygulamalar ve yerel yönetim kararlarına göre değişiklik gösterebilir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE PTT AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili, resmi takvime göre 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona ermektedir. Bu süre boyunca kamu kurumlarının tamamında olduğu gibi PTT şubeleri de kapalı olmaktadır.

Bayram tatili süresince PTT’nin şubeleri hizmet vermezken, yalnızca dijital işlemler ve bazı kargo takip hizmetleri online platformlar üzerinden erişilebilir durumda kalabilmektedir. Ancak fiziksel şubelerden işlem yapılması mümkün değildir.

Bayram sonrası normal mesai düzenine dönüş ise 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla gerçekleşmektedir. Bu tarihten itibaren PTT şubeleri yeniden standart çalışma saatleriyle hizmet vermeye başlar.