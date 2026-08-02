PSV AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, PSV AZ Alkmaar nereden CANLI izlenir?

Hollanda futbolunda yeni sezonun perdesini açacak PSV-AZ Alkmaar karşılaşması için heyecan dorukta. İki güçlü ekibin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, PSV AZ Alkmaar maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın hangi platformda ve nereden izlenir? sorularına yanıt arıyor. İşte PSV ile AZ Alkmaar arasındaki kritik karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve tüm yayın detayları.

PSV AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hollanda'da sezonun ilk kupasının sahibi belli oluyor. PSV ile AZ Alkmaar, Hollanda Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde PSV-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve nereden canlı izlenir? soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

PSV ile AZ Alkmaar arasında oynanacak Hollanda Süper Kupa karşılaşması, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi platform aboneleri canlı takip edebilecek.

PSV AZ ALKMAAR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Hollanda Süper Kupa heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus platformu üzerinden canlı izleyebilecek. Yayın, internet üzerinden ve platformun desteklediği cihazlar aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilecek.

PSV AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ GÜN?

PSV ile AZ Alkmaar arasındaki Hollanda Süper Kupa mücadelesi, 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

PSV AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sezonun ilk kupasını belirleyecek karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

PSV AZ ALKMAAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSV ile AZ Alkmaar arasındaki Süper Kupa mücadelesine, Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadion ev sahipliği yapacak. PSV'nin iç saha maçlarını oynadığı statta gerçekleştirilecek mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

HOLLANDA SÜPER KUPA'DA İLK KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Hollanda futbolunda yeni sezon öncesi büyük önem taşıyan Süper Kupa karşılaşmasında iki güçlü ekip sezonun ilk resmi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Hem PSV hem de AZ Alkmaar, yeni sezona moral ve prestijle başlamak isterken, futbolseverleri yüksek tempolu ve çekişmeli bir mücadele bekliyor. Özellikle iki takımın yeni transferlerinin performansı da karşılaşmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alacak.