PSG Paris FC maçı hangi kanalda? PSG Paris FC nereden CANLI izlenir?

Psg ile Paris FC'nin Fransa Kupası kapsamında oynayacağı bu önemli karşılaşma, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler yayın bilgileriyle ilgili net detaylara ulaşmak istiyor. Yayın saati, kanal bilgisi ve şifre durumu en çok merak edilen konular arasında. PSG – Paris FC karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak ve canlı yayın seçenekleri neler?

PSG – PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Paris Saint-Germain ile Paris FC arasında oynanacak Fransa Kupası karşılaşması futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Mücadele, Bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG – PARIS FC MAÇI BEIN SPORTS 4 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, Bein Sports 4 kanalına Digiturk 80 ve Kablo TV 235 numaralı kanallar üzerinden ulaşabiliyor. Yayın ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

PSG – PARIS FC MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fransa Kupası kapsamında oynanacak PSG – Paris FC mücadelesi, 12 Ocak Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

PSG – PARIS FC MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

PSG ile Paris FC arasındaki karşılaşmanın başlama saati 23.10 olarak açıklandı.

PSG – PARIS FC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ve Paris FC'yi karşı karşıya getirecek Fransa Kupası maçı, Paris'te bulunan Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.