Haberler

PSG Arsenal hangi kanalda, PSG Arsenal ne zaman saat kaçta?

PSG Arsenal hangi kanalda, PSG Arsenal ne zaman saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa futbolunun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan PSG - Arsenal mücadelesi için heyecan dorukta. Dev maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, "PSG Arsenal hangi kanalda?" ve "PSG Arsenal ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve merak edilen detaylar...

Psg ile Arsenal'i karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesinde futbol gündemi bu maça kilitlendi. Avrupa'nın iki güçlü ekibinin kozlarını paylaşacağı karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, PSG Arsenal maçının yayıncı kuruluşunu ve başlangıç saatini merak ediyor. Peki PSG - Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte maç öncesi öne çıkan bilgiler...

PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. PSG ile Arsenal'i karşı karşıya getirecek dev mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor. Kupayı müzesine götürmek isteyen iki dev ekip, Budapeşte'de kozlarını paylaşacak.

PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında oynanacak PSG - Arsenal karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

PSG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun merakla beklenen final karşılaşması, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. PSG ile Arsenal arasındaki dev final mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

TRT 1 CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'e Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden ulaşabilecek. TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapıyor.

PSG - ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. PSG ile Arsenal arasındaki kritik mücadele, şehrin önemli spor komplekslerinden biri olan Puskás Arena'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Sezon boyunca Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele eden PSG ve Arsenal, şimdi ise sezonun en önemli maçında karşı karşıya gelecek. Milyonlarca futbolseverin ekran başında takip edeceği finalde kazanan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürme başarısı gösterecek. Futbol dünyasının gözü Budapeşte'deki bu dev randevuda olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan

Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu

Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler

Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler: Onun sayesinde...

AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!
Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı! Cinayetin nedeni inanılmaz

Yeğeni tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak