PSG Arsenal hangi kanalda, PSG Arsenal ne zaman saat kaçta?

PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. PSG ile Arsenal'i karşı karşıya getirecek dev mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor. Kupayı müzesine götürmek isteyen iki dev ekip, Budapeşte'de kozlarını paylaşacak.

PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında oynanacak PSG - Arsenal karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

PSG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun merakla beklenen final karşılaşması, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. PSG ile Arsenal arasındaki dev final mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

TRT 1 CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'e Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden ulaşabilecek. TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapıyor.

PSG - ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. PSG ile Arsenal arasındaki kritik mücadele, şehrin önemli spor komplekslerinden biri olan Puskás Arena'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Sezon boyunca Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele eden PSG ve Arsenal, şimdi ise sezonun en önemli maçında karşı karşıya gelecek. Milyonlarca futbolseverin ekran başında takip edeceği finalde kazanan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürme başarısı gösterecek. Futbol dünyasının gözü Budapeşte'deki bu dev randevuda olacak.