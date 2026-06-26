Proje okullarında görev almak isteyen binlerce öğretmenin merakla beklediği atama sürecinde gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi yakından takip ederken, Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi açıklama büyük önem taşıyor. Peki, Proje okulları atama sonuçları neden açıklanmadı? Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Proje okulları öğretmen atama sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sonuçların neden henüz ilan edilmediğine ilişkin Bakanlık tarafından paylaşılmış herhangi bir gerekçe bulunmuyor.

Atama süreci, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvim doğrultusunda yürütülüyor. Bakanlık tarafından duyurulan esaslara göre atama ve görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak belirlenen tarihte gerçekleştirilecek ve sonuçlar Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Öte yandan süreç içerisinde duyurulan kontenjanlarda değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor. Yargı kararlarının uygulanması veya okul normlarının değişmesi gibi nedenlerle kontenjanların Bakanlık tarafından güncellenebileceği ifade edilirken, bu durumun atama sürecinin resmi takvim çerçevesinde yürütüldüğü gerçeğini değiştirmiyor.

Bakanlıktan sonuçların ertelendiğine veya takvimin değiştirildiğine ilişkin herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okulları öğretmen atama sonuçlarının Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğretmenler, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden atama bilgilerini görüntüleyebilecek.

Resmi takvimde yer alan bilgilere göre, ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. Proje okullarına yönetici olarak görevlendirilenlerin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğretmenlerin atama süreci herhangi bir ek başvuru gerektirmeden Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek.

ATAMA SÜRECİNDE UYGULANACAK ESASLAR NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama takvimine göre süreçte uygulanacak temel esaslar şu şekilde sıralanıyor:

Atama ve görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.

Atama ve görevlendirme sonuçları Bakanlığın resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

İlan edilen kontenjanlar, yargı kararları ile okul normlarında meydana gelebilecek değişikliklere bağlı olarak Bakanlık tarafından güncellenebilecek.

Spor liselerinin beden eğitimi ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik öğretmenliği alanlarına yapılacak atamalar, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda il milli eğitim müdürlüklerinin yürüteceği işlemler sonucunda gerçekleştirilecek.

Ataması veya görevlendirmesi yapılan adayların atama ya da görevlendirme işlemleri iptal edilmeyecek.

Görevlendirmesi yapılan yöneticiler, aynı görevlendirme dönemi içerisinde yeniden yönetici görevlendirmesi kapsamında başvuruda bulunamayacak.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Proje okullarına öğretmen olarak başvuru yapan adaylar, atama sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi olan personel.meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

Bakanlık tarafından sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğretmenler, atandıkları okul bilgilerini sistem üzerinden görüntüleyebilecek ve resmi takvim kapsamında tebligat ile ilişik kesme işlemlerini başlatabilecek.

Adayların süreç boyunca yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi ve Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Şu ana kadar sonuçların açıklanma tarihinin değiştirildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.