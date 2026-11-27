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İzmir'de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırı gündeme geldi. Üniversitenin Psikoloji Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Aysun Doğan, kesici ve delici aletle saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından Prof. Dr. Aysun Doğan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu.

PROF. DR. AYSUN DOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Aysun Doğan, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademisyen Doğan, üniversitede profesör unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

İzmir'de Ege Üniversitesi bünyesinde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından Prof. Dr. Aysun Doğan'ın adı gündeme geldi.

PROF. DR. AYSUN DOĞAN'I KİM BIÇAKLADI?

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Aysun Doğan, üniversite öğrencisi olduğu belirtilen bir kişinin kesici ve delici aletli saldırısına uğradı. Emniyet tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin B.V. (28) isimli şüpheli olduğu belirtildi.

Saldırının ardından üniversite personeli ve öğrenciler şüpheliye müdahale etti. Daha sonra güvenlik güçlerine teslim edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Emniyet açıklamasında, şüphelinin geçmişe yönelik birden fazla psikiyatri kaydının bulunduğunun tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

PROF. DR. AYSUN DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan öğretim üyesi Aysun Doğan'ın 55 yaşında olduğu belirtildi.

PROF. DR. AYSUN DOĞAN NERELİ?

Prof. Dr. Aysun Doğan'ın nereli olduğuna ilişkin eldeki bilgiler arasında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

PROF. DR. AYSUN DOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bıçaklı saldırıda yaralanan Prof. Dr. Aysun Doğan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Akademisyene burada acil müdahalede bulunularak gerekli tedavi uygulandı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Akademisyenin durumunun başhekim ve hastane yönetimi tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN BIÇAKLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan'a yönelik saldırının ardından kamuoyuna açıklama yaptı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından personel ve öğrencilerin şüpheliye müdahale ettiği, saldırganın güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Prof. Dr. Aysun Doğan'a hastanede gerekli müdahalenin yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyene yönelik saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü kınayarak Doğan'a ve üniversite mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.