Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Porto - Napoli maçı hangi kanalda, Porto Napoli nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Porto - Napoli maçı hangi kanalda, Porto Napoli nereden CANLI izlenir?
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Portekiz temsilcisi Porto, bugün sahasında İtalyan ekibi Napoli'yi konuk edecek. Avrupa futbolunun iki köklü kulübü arasındaki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Porto, iç saha avantajını kullanarak Napoli karşısında 3 puan hedefliyor. Napoli ise zorlu Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Porto Napoli maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

PORTO NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto Napoli maçı, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 3 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 3'ün yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

PORTO NAPOLI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Porto Napoli maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 3 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

PORTO NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

Porto Napoli maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

PORTO NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Porto Napoli maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 3 üzerinden canlı takip edebilecek.

PORTO NAPOLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Porto ile Napoli arasındaki karşılaşma, Portekiz'in Porto kentindeki Estádio do Dragão'da oynanacak. Ev sahibi Porto, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 74 sitede yayınlandı.
Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj

Vefa deyince de Arda Güler! Yaptığıyla yine tüm gönülleri fethetti
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler
Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü

Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Fonlarda ödemeler sürüyor! 110 milyar TL'ye ulaştı
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi

Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Galatasaray, UEFA'ya gidiyor

Bu pozisyon sonrası beklenen oldu
Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı

ABD seçiminin gerçek kazananları onlar: Ortak bir özellikleri var

Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

Trump'ın eşine şaşırtan jest! Ülkenin lideri kararnameyi imzaladı
Arda Turan canlı yayında ateş püskürdü: El birliğiyle...

Arda Turan canlı yayında ateş püskürdü