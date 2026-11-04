Porto - Napoli maçı hangi kanalda, Porto Napoli nereden CANLI izlenir?

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Porto, iç saha avantajını kullanarak Napoli karşısında 3 puan hedefliyor. Napoli ise zorlu Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Porto Napoli maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

PORTO NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto Napoli maçı, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 3 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 3'ün yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

PORTO NAPOLI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Porto Napoli maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 3 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

PORTO NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

Porto Napoli maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

PORTO NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Porto Napoli maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 3 üzerinden canlı takip edebilecek.

PORTO NAPOLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Porto ile Napoli arasındaki karşılaşma, Portekiz'in Porto kentindeki Estádio do Dragão'da oynanacak. Ev sahibi Porto, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.