Portekiz Demokratik Kongo maçı nerede, hangi statta oynanıyor, NRG Stadyumu stadı kaç kişilik? Portekiz Demokratik Kongo maçı hangi şehirde, ülkede oy

Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanacak Dünya Kupası karşılaşması, ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde futbolseverlerle buluşacak. NRG Stadyumu’nda oynanacak maç, yüksek kapasitesi ve modern yapısıyla dikkat çeken statlardan biri olarak öne çıkıyor. Turnuva heyecanının yoğun yaşandığı bu karşılaşma, hem grup dengeleri hem de seyir zevki açısından kritik önem taşıyor.

PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Azerbaycan’da ise mücadele İçtimai TV üzerinden izlenebilecek. Maç, farklı platformlar üzerinden de erişime açık olacak.

PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Vodafone TV 21 ve diğer platformlardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapılacak. İçtimai TV ise Azerspace 46E üzerinden şifreli olarak yayın verecek.

PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak.

PORTEKİZ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele ABD’nin Houston şehrindeki NRG Stadyumu’nda oynanacak.

NRG STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

NRG Stadyumu’nun kapasitesi 72.220 seyirci olarak biliniyor.