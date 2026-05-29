Portekiz Bulgaristan maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta, Portekiz Bulgaristan Halı Saha Milli Takım maçı nereden CANLI izlenir (EMF Euro 2026)?

Portekiz Bulgaristan maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak soruları EMF Euro 2026 heyecanı öncesinde futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Portekiz - Bulgaristan, turnuvanın kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkarken, taraftarlar karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini ve hangi platformlardan izlenebileceğini merak ediyor.

Portekiz Bulgaristan maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta?” sorusu, EMF Euro 2026 öncesi en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Portekiz - Bulgaristan için geri sayım sürerken, maçın yayın saati, yayıncı kuruluşu ve canlı izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda bulunuyor.

PORTEKİZ - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanacak Portekiz - Bulgaristan mücadelesi, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Karşılaşma Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın yayın saati ve izleme detayları, turnuva öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

PORTEKİZ - BULGARİSTAN MAÇI IDMAN TV YAYIN BİLGİLERİ

Portekiz - Bulgaristan karşılaşması Idman TV üzerinden Azerspace 46E uydusu aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanabilse de yayın şifreli olarak gerçekleştirilecek. Futbolseverler alternatif izleme seçeneklerini yakından takip ediyor.

PORTEKİZ - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 29 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. EMF Euro 2026 kapsamında sahaya çıkacak olan Portekiz - Bulgaristan, günün dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

PORTEKİZ - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 13.00’te başlayacak. Öğle saatlerinde oynanacak bu önemli karşılaşmada iki ekip de turnuvada avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

PORTEKİZ - BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz - Bulgaristan Slovakya’da bulunan Slovakya Stadyumu’nda oynanacak. Turnuva atmosferi, maçın temposunu ve rekabet seviyesini daha da artıracak.

Osman DEMİR
