POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: 33. Dönem POMEM sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kapsamında gerçekleştirilen 33. dönem alımları, adaylar açısından hem fiziki hem de idari süreçlerin titizlikle yürütülmesini gerektiriyor. Sınav takvimi, parkur detayları ve giriş belgelerine ilişkin tüm gelişmeler, adayların hazırlık sürecinde belirleyici rol oynuyor. Peki, 33. Dönem POMEM sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Detaylar...

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

POMEM 33. dönem giriş sınavına katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri, yalnızca Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden erişime açılmaktadır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav merkezlerini ve tarihlerini öğrenebilmektedir.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sınav giriş belgelerinin adaylara posta yoluyla veya farklı iletişim kanallarıyla gönderilmeyecek olmasıdır. İnternet üzerinden yapılan duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Bu nedenle adayların, bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşır.

Sınav günü, adayların belirlenen merkezde hazır bulunmaları zorunludur. Ayrıca sınav alanına girişte cep telefonu, ses veya görüntü kayıt cihazı gibi elektronik eşyaların yanı sıra kesici ve yanıcı maddelerin bulundurulması kesinlikle yasaktır.

33. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

dönem POMEM giriş sınavı kapsamında adayların katılacağı aşamalar; müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı olarak belirlenmiştir. Bu aşamaların tarih ve merkez bilgileri, yine Polis Akademisi’nin resmi sistemi üzerinden adaylara duyurulmaktadır.

İlan edilen tarihler doğrultusunda adaylar, ilgili sınav merkezlerinde tüm işlemlerini tamamlayacaktır. Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adaylar ise bir sonraki aşama olan mülakat sınavına katılma hakkı elde edecektir. Mülakat tarihleri daha sonra ayrıca ilan edilecektir.

POMEM SINAÇ GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

POMEM 33. dönem için sınav giriş belgeleri yayımlanmış olup, adayların erişimine açılmıştır. Ancak bu belgelerin bireysel olarak gönderilmemesi nedeniyle bazı adaylar süreci kaçırabilmektedir. Bu yüzden adayların resmi internet sitesini düzenli aralıklarla kontrol etmeleri kritik önem taşır.

Sınav giriş belgeleri; adayın sınava katılacağı merkez, tarih ve saat bilgilerini içermektedir. Bu belge olmadan sınava katılım mümkün değildir.

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Fiziki yeterlilik sınavı, adayların performansına göre puanlandığı en önemli aşamalardan biridir. Parkur süresine göre yapılan değerlendirmede:

Erkek adaylar için:

40 saniyenin altında tamamlayanlar: 100 puan

50 saniyenin üzerinde tamamlayanlar: 0 puan

Kadın adaylar için:

45 saniyenin altında tamamlayanlar: 100 puan

55 saniyenin üzerinde tamamlayanlar: 0 puan

Belirtilen süre aralıklarında ise her saniye için kademeli puan düşüşü uygulanmaktadır. Bu nedenle saniyelerin dahi büyük önem taşıdığı bir değerlendirme sistemi söz konusudur.

Fiziki Yeterlilik Parkuru

POMEM fiziki yeterlilik parkuru, toplam 70 metre uzunluğunda ve 7 farklı istasyondan oluşmaktadır. Adayların performansı, dijital fotoselli süreölçer ile hassas şekilde ölçülmektedir.

Parkurun Genel Yapısı

Başlangıçtan ağırlık etabına: 28 metre

Ağırlık etabından takla minderine: 14 metre

Takla minderinden bitişe: 28 metre

Her etap, adayların çeviklik, denge, kuvvet ve koordinasyon becerilerini ölçmeye yöneliktir.

Parkur Etapları ve Uygulama Kuralları

1. Sıçrama Tahtası

Adaylar, belirlenen tahtada çift ayakla sağa-sola toplam 5 sıçrama yapmalıdır. Eksik sıçramalar cezaya neden olur.

2. Lastik Geçişi

6 lastikten tek ayakla geçilmelidir. Kurallara uyulmaması durumunda süreye ceza eklenir.

3. Ağırlık Taşıma

Erkekler için 30 kg, kadınlar için 20 kg ağırlık taşınır. Kurallara aykırı hareket diskalifiye sebebidir.

4. Sağlık Topu Dokunuşu

Belirlenen düzende toplam 3 dokunuş yapılmalıdır. Eksik temas cezalandırılır.

5. Takla Etabı

Adayın minder üzerinde öne doğru takla atması zorunludur.

6. Slalom Koşu

6 çubuk arasından hatasız geçiş yapılmalıdır.

7. Engel Etabı

Alt ve üst engellerden oluşan parkur tamamlanmalıdır.

Her etapta yapılan hatalar, süreye eklenen ceza saniyeleri ile sonuçlanır. Kurallara tamamen aykırı hareketler ise doğrudan diskalifiye edilme ile sonuçlanabilir.